Чи зможе Україна відбити ймовірний ракетний удар з Білорусі — відповідь речника ПС ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: Укрінформ

Збройні сили України зможуть відбити ймовірний ракетний удар з боку Білорусі. При цьому зазначається, що подібні сценарії можуть стосуватися і відбиття потенційних авіаударів.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Якщо з території Білорусі по Україні почнуть летіти ракети або злітати літаки, які будуть атакувати нашу територію, то ми готові до відбиття їхнього повітряного нападу. Наші сили, зокрема ГУР та СБУ, довели всьому світу, що ми можемо проводити унікальні операції на території противника. Тому, якщо існуватиме загроза з території Білорусі, ми зробимо все можливе, щоб убезпечити наш повітряний простір", — сказав Євлаш.

Він додав, що українська армія готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, а контингент ОК "Північ" приведено в стан бойової готовності.

"Авіація, як рід військ, є високомобільною частиною армії, яка здатна швидко переміщатися на великі дистанції. Білорусь вже дозволяла РФ атакувати Україну зі своєї території. Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника, в тому числі — удару по повітряних цілях ворога", — зауважив він.

Нагадаємо, днями було повідомлено, що Олександр Лукашенко може готувати вторгнення в прикордонну територію НАТО. Йдеться про Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща збільшить військову присутність у прикордонних районах із Білоруссю та Росією, а також Литвою та Україною.