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Сможет ли Украина отразить вероятный ракетный удар из Беларуси — ответ спикера ВС ВСУ

3 апреля 2024 23:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сможет ли Украина отразить вероятный ракетный удар из Беларуси — ответ спикера ВС ВСУ
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Вооруженные силы Украины смогут отразить вероятный ракетный удар со стороны Беларуси. При этом отмечается, что подобные сценарии могут относиться и к отражению потенциальных авиаударов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Если с территории Беларуси по Украине начнут лететь ракеты или взлетать самолеты, которые будут атаковать нашу территорию, то мы готовы к отражению их воздушного нападения. Наши силы, в частности ГУР и СБУ, доказали всему миру, что мы можем проводить уникальные операции на территории противника "Поэтому, если будет существовать угроза с территории Беларуси, мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наше воздушное пространство", — сказал Евлаш.

Он добавил, что украинская армия готовится ко всем возможным сценариям развития событий, а контингент ОК "Север" приведен в состояние боевой готовности.

"Авиация, как род войск, является высокомобильной частью армии, которая способна быстро перемещаться на большие дистанции. Беларусь уже позволяла РФ атаковать Украину со своей территории. Поэтому сегодня мы должны быть готовы к любым действиям противника, в том числе удару по воздушным целям врага", — заметил он.

Напомним, на днях было сообщено, что Александр Лукашенко может готовить вторжение в приграничную территорию НАТО. Речь идет о Сувальском коридоре Литвы и Польши, расположенном между Беларусью и Калининградской областью России.

В то же время, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша увеличит военное присутствие в приграничных районах с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной.

ВСУ
Украина
Беларусь
война в Украине
ракетный удар

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