Чи зможе західна ППО захистити усю Україну: думка експерта

На місці влучання російської ракети у Краматорську. Фото: Reuters/ Oleksandr Ratushniak

Процес закриття неба над усією Україною уже відбувається, кожного тижня до нашої країни заїжджає нова зброя. Але, крім фінансового питання, є ще фактор російських військ, які не стоять на місці, а навчаються на своїх невдачах у нинішній війні.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Відповідаючи на питання, чи можливо за допомоги західних партнерів та їхньої техніки закрити небо не тільки над віддаленими від кордону міст, як у випадку з Києвом, а і прикордонні регіони — так, як Сумщина чи Одеса, — Петро Черник заявив, що це не можливо, це обов'язково буде втілене у життя.

"Ця робота триває. Я вам гарантую, що кожного тижня до України заїжджає нова техніка. Але не такими швидкими темпами, як би ми цього хотіли", — заявив полковник ЗСУ.

Бо, підкреслив експерт, євроатлантичний військово-промисловий комплекс виробляти таку кількість зенітно-ракетних комплексів, яка нам потрібна.

Навчання Росії, приклад Ізраїлю

Крім того, наголосив полковник ЗСУ, російські окупанти також не стоять на місці, вони вчаться, роблять висновки зі своїх помилок і з цієї війни взагалі.

Разом з тим, Черник визнав, що проривання навіть найщільнішої системи ППО будуть у будь-якому випадку. Навіть у Ізраїлі, який володіє системою "Залізний купол" (що вважається найкращою у світі) та іншими засобами протиповітряної оборони, палестинські ракети іноді пробивають протиповітряну оборону.

Але примітивні, "кустарні" палестинські ракети жодним чином не можна порівняти із російськими. Тому треба нарощувати ППО і збільшувати відсоток збитих ракет.

Не тільки зенітки, а й літаки

А для цього, наголосив військовий експерт, потрібні не тільки зенітно-ракетні установки, а і авіація.

Петро Черник підкреслив, що літаки F-16, які Україна просить у західних партнерів, мають на борту таку гармату і можуть нести ракети, які знищать будь-яку ціль — навіть ту, яку теоретично можуть пропустити наземні системи ППО.

Нагадаємо, Петро Черник у коментарі Новини.LIVE наголосив, що українська система ППО нині є найунікальнішою в світі, бо у жодній іншій країні немає настільки різноманітної військової техніки, як у нас.