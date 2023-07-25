Чи зможе західна ППО захистити усю Україну: думка експерта
Процес закриття неба над усією Україною уже відбувається, кожного тижня до нашої країни заїжджає нова зброя. Але, крім фінансового питання, є ще фактор російських військ, які не стоять на місці, а навчаються на своїх невдачах у нинішній війні.
Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Чи зможуть західні системи ППО закрити українське прикордоння
Відповідаючи на питання, чи можливо за допомоги західних партнерів та їхньої техніки закрити небо не тільки над віддаленими від кордону міст, як у випадку з Києвом, а і прикордонні регіони — так, як Сумщина чи Одеса, — Петро Черник заявив, що це не можливо, це обов'язково буде втілене у життя.
"Ця робота триває. Я вам гарантую, що кожного тижня до України заїжджає нова техніка. Але не такими швидкими темпами, як би ми цього хотіли", — заявив полковник ЗСУ.
Бо, підкреслив експерт, євроатлантичний військово-промисловий комплекс виробляти таку кількість зенітно-ракетних комплексів, яка нам потрібна.
Навчання Росії, приклад Ізраїлю
Крім того, наголосив полковник ЗСУ, російські окупанти також не стоять на місці, вони вчаться, роблять висновки зі своїх помилок і з цієї війни взагалі.
Разом з тим, Черник визнав, що проривання навіть найщільнішої системи ППО будуть у будь-якому випадку. Навіть у Ізраїлі, який володіє системою "Залізний купол" (що вважається найкращою у світі) та іншими засобами протиповітряної оборони, палестинські ракети іноді пробивають протиповітряну оборону.
Але примітивні, "кустарні" палестинські ракети жодним чином не можна порівняти із російськими. Тому треба нарощувати ППО і збільшувати відсоток збитих ракет.
Не тільки зенітки, а й літаки
А для цього, наголосив військовий експерт, потрібні не тільки зенітно-ракетні установки, а і авіація.
Петро Черник підкреслив, що літаки F-16, які Україна просить у західних партнерів, мають на борту таку гармату і можуть нести ракети, які знищать будь-яку ціль — навіть ту, яку теоретично можуть пропустити наземні системи ППО.
Нагадаємо, Петро Черник у коментарі Новини.LIVE наголосив, що українська система ППО нині є найунікальнішою в світі, бо у жодній іншій країні немає настільки різноманітної військової техніки, як у нас.