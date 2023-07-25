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Сможет ли западная ПВО защитить всю Украину: мнение эксперта

25 июля 2023 07:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Сможет ли западная ПВО защитить всю Украину: мнение эксперта
На месте попадания российской ракеты в Краматорске. Фото: Reuters/Oleksandr Ratushniak
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Процесс закрытия неба над всей Украиной уже происходит, каждую неделю в нашу страну заезжает новое оружие. Но кроме финансового вопроса есть еще фактор российских войск, которые не стоят на месте, а учатся на своих неудачах в нынешней войне.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Отвечая на вопрос, возможно ли с помощью западных партнеров и их техники закрыть небо не только над отдаленными от границы городов, как в случае с Киевом, но и приграничные регионы — как Сумщина или Одесса, — Петр Черник заявил, что это невозможно, это обязательно будет воплощено в жизнь.

"Эта работа продолжается. Я вам гарантирую, что каждую неделю в Украину заезжает новая техника. Но не такими быстрыми темпами, как мы бы этого хотели", — заявил полковник ВСУ.

Ибо, подчеркнул эксперт, евроатлантический военно-промышленный комплекс производить такое количество зенитно-ракетных комплексов, которое нам нужно.

Обучение России, пример Израиля

Кроме того, подчеркнул полковник ВСУ, российские оккупанты также не стоят на месте, они учатся, делают выводы из своих ошибок и из этой войны вообще.

Вместе с тем, Черник признал, что прорыв даже самой плотной системы ПВО будут в любом случае. Даже в Израиле, владеющем системой "Железный купол" (что считается лучшей в мире) и другими средствами противовоздушной обороны, палестинские ракеты иногда пробивают противовоздушную оборону.

Но примитивные, "кустарные" палестинские ракеты никоим образом не сравнимы с российскими. Поэтому нужно наращивать ПВО и увеличивать процент сбитых ракет.

Не только зенитки, но и самолеты

А для этого, подчеркнул военный эксперт, нужны не только зенитно-ракетные установки, но и авиация.

Петр Черник подчеркнул, что самолеты F-16, которые Украина просит у западных партнеров, имеют на борту такую пушку и могут нести ракеты, которые уничтожат любую цель — даже ту, которую теоретически могут пропустить наземные системы ПВО.

Напомним, Петр Черник в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что украинская система ПВО сейчас самая уникальная в мире, потому что ни в одной другой стране нет столь разнообразной военной техники, как у нас.

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