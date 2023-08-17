Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чим дрон Luna NG кращий за "Байрактари": коментар експерта arrow

Чим дрон Luna NG кращий за "Байрактари": коментар експерта

17 серпня 2023 00:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чим дрон Luna NG кращий за "Байрактари": коментар експерта
Німецький безпілотник Luna NG. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Безпілотний літальний апарат Luna New Generation має серйозну перевагу в тому, що він неметеозалежний, тож може працювати в будь-яких погодних умовах, на відміну від "Байрактарів". Це робить його справді серйозним підсиленням української армії на фронті.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Погода не впливає

За словами Дмитра Снєгирьова, однією із цікавих і дуже вигідних для Збройних сил України особливостей німецького дрона Luna New Generation є те, що він не є метеозалежним.

"Тож цей безпілотник, на відміну від турецьких Bayraktar, може постійно працювати навіть в несприятливих погодних умовах сходу України", — підкреслив військовий експерт.

Якісний прорив навіть без ударів

Снєгирьов нагадав, що у безпілотника, який виробляє німецький військовий концерн, є і ударний варіант, який може не тільки вести розвідувальну діяльність, а і атакувати російські об'єкти.

"Але навіть якщо ми отримаємо суто розвідувальні безпілотні апарати, це все одно буде серйозним проривом у нашій боротьбі за домінування у небі", — запевнив співголова ГІ "Права справа".

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація включає станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 16 серпня: звільнення села на Донеччині та виробництво морських дронів

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз