Чим дрон Luna NG кращий за "Байрактари": коментар експерта

Німецький безпілотник Luna NG. Фото з відкритих джерел

Безпілотний літальний апарат Luna New Generation має серйозну перевагу в тому, що він неметеозалежний, тож може працювати в будь-яких погодних умовах, на відміну від "Байрактарів". Це робить його справді серйозним підсиленням української армії на фронті.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, однією із цікавих і дуже вигідних для Збройних сил України особливостей німецького дрона Luna New Generation є те, що він не є метеозалежним.

"Тож цей безпілотник, на відміну від турецьких Bayraktar, може постійно працювати навіть в несприятливих погодних умовах сходу України", — підкреслив військовий експерт.

Якісний прорив навіть без ударів

Снєгирьов нагадав, що у безпілотника, який виробляє німецький військовий концерн, є і ударний варіант, який може не тільки вести розвідувальну діяльність, а і атакувати російські об'єкти.

"Але навіть якщо ми отримаємо суто розвідувальні безпілотні апарати, це все одно буде серйозним проривом у нашій боротьбі за домінування у небі", — запевнив співголова ГІ "Права справа".

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація включає станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.