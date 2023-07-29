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Контрнаступ ЗСУ: в ISW розповіли про значні успіхи української армії на фронті

29 липня 2023 07:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Контрнаступ ЗСУ: в ISW розповіли про значні успіхи української армії на фронті
Українські військові на фронті. Фото: 31 окрема механізована бригада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмуту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються на південь від Бахмуту.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Просування української армії

Зазначається, що один із мілблогерів РФ 28 липня заявив, що Збройні Сили України досягли просування біля Курдюмівки та Андріївки.

"Російські мілблогери стверджували, що українські сили продовжували наземні атаки вздовж кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а деякі мілблогери визнали, що українські війська захопили Старомайорське 27 липня", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

Також на Бердянському напрямку українські військові просунулися на 10-12 кілометрів від основної лінії оборони окупантів.

За словами командира російського батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, українська армія має змогу наносити удару по всій глибині оборони військових РФ та додав, що ці удари вбивають та принижують російське командування і контроль.

Битва під Старомайорським

Своєю чергою у Генштабі України наголошували, що російський 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк (7-а дивізія ВДВ) відмовився битися під Старомайорським (Донецька область) внаслідок великих втрат своєї армії та перемоги ЗСУ на полі бою. 

Нагадаємо, 27 липня 2023 року бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Старомайорське Донецької області. Вражаюче відео воїни оприлюднили у соцмережі.

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