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Чем дрон Luna NG лучше "Байрактара": комментарий эксперта

17 августа 2023 00:47
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Владимир Мыленко
журналист
Чем дрон Luna NG лучше "Байрактара": комментарий эксперта
Немецкий беспилотник Luna NG. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Беспилотный летательный аппарат Luna New Generation имеет серьезное преимущество в том, что он неметеозависим, поэтому может работать в любых погодных условиях, в отличие от "Байрактаров". Это делает его серьезным усилением украинской армии на фронте.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, одной из интересных и очень выгодных для Вооруженных сил Украины особенностей немецкого дрона Luna New Generation является то, что он не метеозависим.

"Итак, этот беспилотник, в отличие от турецких Bayraktar, может постоянно работать даже в неблагоприятных погодных условиях востока Украины", — подчеркнул военный эксперт.

Качественный прорыв даже без ударов

Снегирев напомнил, что у беспилотника, производимого немецким военным концерном, есть и ударный вариант, который может не только вести разведывательную деятельность, но и атаковать российские объекты.

"Но даже если мы получим чисто разведывательные беспилотные аппараты, это все равно будет серьезным прорывом в нашей борьбе за доминирование в небе", — заверил сопредседатель ОИ "Права справа".

Напомним, издание Reuters сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.

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