Ветеран АТО розповів про різницю у підходах Сирського і Залужного

Валерій Залужний та Олександр Сирський. Фото: Пресслужба Оперативного командування Північ

Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповідає, що Олександр Сирський проявляє себе інакше, ніж Валерій Залужний. Водночас він зазначає, що стосовно посадових осіб варто говорити за результатами їхньої роботи, а не в момент призначення.

Про це керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів в інтерв'ю для Української правди.

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Під час інтерв'ю Тарас Чмут зазначив, що новий головнокомандувач проявляє себе інакше, ніж попередник. Він зауважив, що не бажає зараз оцінювати когось чи щось, оскільки, на його думку, посадових осіб слід оцінювати за результатами їхньої роботи, а не в момент призначення.

Тарас Чмут підкреслив важливість надання можливості новому головнокомандувачу реалізувати своє бачення цієї війни і показати себе на ділі. Він висловив надію, що цей крок дозволить усім краще зрозуміти, яким чином генерал Сирський буде керувати українськими військами у поточній ситуації.

"В суспільстві було дуже багато бурління. А я вважаю, що людям треба давати нормальну можливість проявити і показати себе. Давайте дамо новому головкому можливість реалізувати своє бачення цієї війни і потім подивимося, що з цього вийде. Можливо, ми дуже сильно здивуємося і переможемо, а можливо, буде навпаки", — зазначає Чмут.

Також Тарас Чмут наголосив на тому, що українські бойові генерали, які довгий час брали участь у бойових діях з росіянами, мають бути високо оцінені в суспільстві. Водночас, він зазначив, що реакція суспільства на зміни в командуванні Збройними силами виявилася дуже несподіваною.

Нагадаємо, що Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян.

Також ми писали про те, що високопоставлені офіцери, які служили під керівництвом Валерія Залужного, коли той був головнокомандувачем Збройних сил України, розповіли, що Росія зараз збирає ресурси і може бути готова розпочати великий наступ у серпні або раніше. На їхню думку, російські загарбники зможуть пробити українську оборону на декількох ділянках.