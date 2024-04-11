Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чмут розповів про різницю у підходах Сирського і Залужного arrow

Чмут розповів про різницю у підходах Сирського і Залужного

11 квітня 2024 12:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ветеран АТО розповів про різницю у підходах Сирського і Залужного
Валерій Залужний та Олександр Сирський. Фото: Пресслужба Оперативного командування Північ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповідає, що Олександр Сирський проявляє себе інакше, ніж Валерій Залужний. Водночас він зазначає, що стосовно посадових осіб варто говорити за результатами їхньої роботи, а не в момент призначення.

Про це керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів в інтерв'ю для Української правди.

Читайте також:

Різниця підходів Сирського і Залужного 

Під час інтерв'ю Тарас Чмут зазначив, що новий головнокомандувач проявляє себе інакше, ніж попередник. Він зауважив, що не бажає зараз оцінювати когось чи щось, оскільки, на його думку, посадових осіб слід оцінювати за результатами їхньої роботи, а не в момент призначення.

Тарас Чмут підкреслив важливість надання можливості новому головнокомандувачу реалізувати своє бачення цієї війни і показати себе на ділі. Він висловив надію, що цей крок дозволить усім краще зрозуміти, яким чином генерал Сирський буде керувати українськими військами у поточній ситуації.

"В суспільстві було дуже багато бурління. А я вважаю, що людям треба давати нормальну можливість проявити і показати себе. Давайте дамо новому головкому можливість реалізувати своє бачення цієї війни і потім подивимося, що з цього вийде. Можливо, ми дуже сильно здивуємося і переможемо, а можливо, буде навпаки", — зазначає Чмут. 

Також Тарас Чмут наголосив на тому, що українські бойові генерали, які довгий час брали участь у бойових діях з росіянами, мають бути високо оцінені в суспільстві. Водночас, він зазначив, що реакція суспільства на зміни в командуванні Збройними силами виявилася дуже несподіваною.

Нагадаємо, що Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян. 

Також ми писали про те, що високопоставлені офіцери, які служили під керівництвом Валерія Залужного, коли той був головнокомандувачем Збройних сил України, розповіли, що Росія зараз збирає ресурси і може бути готова розпочати великий наступ у серпні або раніше. На їхню думку, російські загарбники зможуть пробити українську оборону на декількох ділянках.

ЗСУ
Валерій Залужний
армія
Сирський
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи