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Чмут рассказал о разнице в подходах Сырского и Залужного

11 апреля 2024 12:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Ветеран АТО рассказал о разнице в подходах Сырского и Залужного
Валерий Залужный и Александр Сырский. Фото: Пресс-служба Оперативного командования Север
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказывает, что Александр Сырский проявляет себя иначе, чем Валерий Залужный. В то же время он отмечает, что в отношении должностных лиц следует говорить по результатам их работы, а не в момент назначения.

Об этом руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью для Украинской правды.

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Разница подходов Сырского и Залужного

Во время интервью Тарас Чмут отметил, что новый главнокомандующий проявляет себя иначе, чем предшественник. Он отметил, что не желает сейчас оценивать кого-то, поскольку, по его мнению, должностных лиц следует оценивать по результатам их работы, а не в момент назначения.

Тарас Чмут подчеркнул важность предоставления возможности новому главнокомандующему реализовать свое видение этой войны и показать себя на деле. Он выразил надежду, что этот шаг позволит всем лучше понять, как генерал Сырский будет руководить украинскими войсками в текущей ситуации.

"В обществе было очень много бурления. А я считаю, что людям нужно давать нормальную возможность проявить и показать себя. Давайте дадим новому главкому возможность реализовать свое видение этой войны и потом посмотрим, что из этого получится. Возможно, мы очень сильно удивимся и победим, а может быть, будет наоборот", — отмечает Чмут.

Также Тарас Чмут отметил, что украинские боевые генералы, долгое время принимавшие участие в боевых действиях с россиянами, должны быть высоко оценены в обществе. В то же время он отметил, что реакция общества на изменения в командовании Вооруженными силами оказалась очень неожиданной.

Напомним, что Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.

Также мы писали о том, что высокопоставленные офицеры, служившие под руководством Валерия Залужного, когда он был главнокомандующим Вооруженными силами Украины, рассказали, что Россия сейчас собирает ресурсы и может быть готова начать большое наступление в августе или раньше. По их мнению, российские захватчики смогут пробить украинскую оборону на нескольких участках.

ВСУ
Валерий Залужный
армия
Сирский
фронт

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