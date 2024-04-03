Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Офіцери, близькі до Залужного, попереджають про можливий обвал фронту, — Politico arrow

Офіцери, близькі до Залужного, попереджають про можливий обвал фронту, — Politico

3 квітня 2024 18:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Офіцери, близькі до Залужного, попереджають про можливий обвал фронту, — Politico
Воїни ЗСУ в окопах. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Високопоставлені офіцери, які служили під керівництвом Валерія Залужного, коли той був головнокомандувачем Збройними силами України розповіли, що Росія зараз збирає ресурси і може бути готова розпочати великий наступ у серпні або раніше. На їхню думку, російські загарбники зможуть пробити українську оборону на декількох ділянках.

Про це говориться у матеріалі Politico у середу, 3 квітня.

Читайте також:

В Україні недостатньо ресурсів

Офіцери дуже критично оцінили швидкість і масштаби західної допомоги, але також визнали, що Україна припустилася помилок на полі бою. Лише українська стійкість та помилки російських командирів можуть змінити ситуацію.

Військові також розповіли, що Залужний називав цю війну "війною одного шансу". Він мав на увазі, що системи озброєння дуже швидко вичерпують свою перевагу, тому що росіяни швидко знаходять їм протидію.

Росіяни швидко вчаться

Так було з "Байрактарами", а також ракетами Storm Shadow і SCALP. Наразі, за словами офіцерів, росіяни відпрацьовують методи протидії винищувачам F-16, які Україна має отримати влітку. 

Співрозмовники видання зазначили, що зараз найбільше Україна потребує більш традиційної зброї — гаубиць, ракет і снарядів. Вони оцінили потреби ЗСУ в 4 млн снарядів і 2 млн дронів.

Нагадаємо, видання The Economist заявило, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Крім того, експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

ЗСУ
Україна
Валерій Залужний
окупанти
офіцери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК