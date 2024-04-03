Офіцери, близькі до Залужного, попереджають про можливий обвал фронту, — Politico

Воїни ЗСУ в окопах. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Високопоставлені офіцери, які служили під керівництвом Валерія Залужного, коли той був головнокомандувачем Збройними силами України розповіли, що Росія зараз збирає ресурси і може бути готова розпочати великий наступ у серпні або раніше. На їхню думку, російські загарбники зможуть пробити українську оборону на декількох ділянках.

Про це говориться у матеріалі Politico у середу, 3 квітня.

Читайте також:

В Україні недостатньо ресурсів

Офіцери дуже критично оцінили швидкість і масштаби західної допомоги, але також визнали, що Україна припустилася помилок на полі бою. Лише українська стійкість та помилки російських командирів можуть змінити ситуацію.

Військові також розповіли, що Залужний називав цю війну "війною одного шансу". Він мав на увазі, що системи озброєння дуже швидко вичерпують свою перевагу, тому що росіяни швидко знаходять їм протидію.

Росіяни швидко вчаться

Так було з "Байрактарами", а також ракетами Storm Shadow і SCALP. Наразі, за словами офіцерів, росіяни відпрацьовують методи протидії винищувачам F-16, які Україна має отримати влітку.

Співрозмовники видання зазначили, що зараз найбільше Україна потребує більш традиційної зброї — гаубиць, ракет і снарядів. Вони оцінили потреби ЗСУ в 4 млн снарядів і 2 млн дронів.

Нагадаємо, видання The Economist заявило, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Крім того, експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.