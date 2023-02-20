Річниця війни 23-24 лютого - що очікувати від Росії - пояснення ВСУ

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в сакральні для рф дати 23-24 лютого від неї очікується посилена активність. Готуються певні можливі провокації.

Про це Ігнат повідомив у Медіацентрі Україна, передає "Укрінформ".

Активність рф 23-24 лютого

За словами Ігната, ворог почав застосовувати змінену тактику при запуску ракет і може поповнювати втрати повітряних суден, але наголосив, що знищених літаків у них було більше, ніж будь-коли. При цьому Ігнат відкинув можливість скупчення російської авіації біля кордону з Україною, але наголосив, що є понад 700 летальних апаратів на окупованих територіях.

"Готуються певні можливі провокації. Вони можуть бути й на 23 число, яке для них також сакральна дата — день захисника вітчизни. А наступний — річниця вторгнення. Тому можна очікувати кілька хвиль атак на ці дати. Очікувати потрібно і на нестандартні дії ворога та можливе загострення", — вказав спікер ЗСУ.

Гнат зазначив, що, попри те, що українські військові вже збили близько 300 літаків, противник може поповнювати втрачені борти, підтягуючи техніку. Спікер також наголосив, що літаки "це не танки й підтягнути їх до кордону неможливо, тому що для них потрібні аеродроми. Тобто там, де вони знаходилися, там і перебувають".

Нагадаємо, що 24 лютого у Сполученому Королівстві оголосять хвилину мовчання. Так британці планують вшанувати мужність українського народу, який чинить опір російському агресору, та продемонструвати солідарність з Україною.

Також повідомлялося, що у Польщі у грудні відбулася двотижнева акція на підтримку України.

У рамках цієї акції на головних об'єктах у різних містах Польщі вимикали підсвічування, щоб нагадати про те, як українці сидять без світла через російські обстріли.