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Чего ожидать от рф 23-24 февраля: объяснение ВСУ

20 февраля 2023 13:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Годовщина войны 23-24 февраля - что ожидать от рф - объяснение ВСУ
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в сакральные для рф даты 23-24 февраля от нее можно ожидать усиленной активности. Готовятся определенные возможные провокации.

Об этом Игнат сообщил в Медиацентре Украина, передает "Укринформ".

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По словам Игната, враг начал применять измененную тактику при запуске ракет и может пополнять потери воздушных судов, но подчеркнул, что уничтоженных самолетов у них было больше, чем когда-либо. При этом Игнат отверг возможность скопления российской авиации у границы с Украиной, но подчеркнул, что есть более 700 летальных аппаратов на оккупированных территориях. 

"Готовятся определенные возможные провокации. Они могут быть и на 23 число, которое для них также сакральная дата — день защитника отечества. А следующий — годовщина вторжения. Поэтому можно ожидать несколько волн атак на эти даты. Ожидать нужно и нестандартных действий врага и возможное обострение", — указал спикер ВСУ.

Игнат отметил, что, несмотря на то, что украинские военные уже сбили около 300 самолетов, противник может пополнять утраченные борта, подтягивая технику. Спикер также подчеркнул, что самолеты "это не танки и подтянуть их к границе невозможно, потому что для них нужны аэродромы. То есть там, где они находились, там и находятся".

Напомним, что 24 февраля в Соединенном Королевстве объявят минуту молчания. Так британцы планируют почтить мужество украинского народа, сопротивляющегося российскому агрессору, и продемонстрировать солидарность с Украиной.

 Также сообщалось, что в Польше в декабре прошла двухнедельная акция в поддержку Украины.

В рамках этой акции на главных объектах в разных городах Польши выключали подсветку, чтобы напомнить о том, как украинцы сидят без света из-за российских обстрелов.

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