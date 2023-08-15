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Чого не вистачає ЗСУ для успіху під Старомлинівкою: коментар експерта

15 серпня 2023 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чого не вистачає ЗСУ для успіху під Старомлинівкою: коментар експерта
Українські військові. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На південному фронті українська армія має тактичні успіхи і перспективу виходу на оперативний простір. Але для подальшого просування ЗСУ необхідні літаки та засоби ППО для протидії російській авіації.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Бердянський напрямок: оперативний успіх

Ігор Романенко назвав оперативно важливим успіх Сил оборони України на Бердянському напрямку, зокрема звільнення Старомайорського та Урожайного.

"Після цього успіху відкривається перспектива виходу на Старомлинівку", — підкреслив експерт.

Але, нагадав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, це непроста перспектива, бо у росіян — перевага у повітрі, а Сили оборони України не мають достатньої кількості засобів ППО, тож легкою прогулянкою боротьба за Старомлинівку і вихід на оперативний простір для ЗСУ не буде.

Мелітопольський напрямок: росіяни тягнуть війська із заходу

На Мелітопольському напрямку, підкреслив Ігор Романенко, тривають важкі бої в районі Роботиного.

Але там також є перспектива успіху, що підтверджують дії окупантів, які перекидають на цю ділянку фронту війська з Херсонської області.

Нагадаємо, що про втрату Урожайного повідомляли навіть російські інформаційні джерела.

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