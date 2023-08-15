Чого не вистачає ЗСУ для успіху під Старомлинівкою: коментар експерта
На південному фронті українська армія має тактичні успіхи і перспективу виходу на оперативний простір. Але для подальшого просування ЗСУ необхідні літаки та засоби ППО для протидії російській авіації.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
Бердянський напрямок: оперативний успіх
Ігор Романенко назвав оперативно важливим успіх Сил оборони України на Бердянському напрямку, зокрема звільнення Старомайорського та Урожайного.
"Після цього успіху відкривається перспектива виходу на Старомлинівку", — підкреслив експерт.
Але, нагадав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, це непроста перспектива, бо у росіян — перевага у повітрі, а Сили оборони України не мають достатньої кількості засобів ППО, тож легкою прогулянкою боротьба за Старомлинівку і вихід на оперативний простір для ЗСУ не буде.
Мелітопольський напрямок: росіяни тягнуть війська із заходу
На Мелітопольському напрямку, підкреслив Ігор Романенко, тривають важкі бої в районі Роботиного.
Але там також є перспектива успіху, що підтверджують дії окупантів, які перекидають на цю ділянку фронту війська з Херсонської області.
Нагадаємо, що про втрату Урожайного повідомляли навіть російські інформаційні джерела.