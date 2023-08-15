Чего не хватает ВСУ для успеха под Старомлиновкой: комментарий эксперта

Украинские военные. Фото: ВСУ

На южном фронте у украинской армии есть тактические успехи и перспектива выхода на оперативное пространство. Но для дальнейшего продвижения ВСУ необходимы самолеты и средства ПВО для противодействия российской авиации.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Бердянское направление: оперативный успех

Игорь Романенко назвал оперативно важным успех Сил обороны Украины на Бердянском направлении, в частности, увольнение Старомайорского и Урожайного.

"После этого успеха открывается перспектива выхода на Старомлиновку", — подчеркнул эксперт.

Но, напомнил экс-замначальника Генштаба ВСУ, это непростая перспектива, потому что у россиян — преимущество в воздухе, а Силы обороны Украины не имеют достаточного количества средств ПВО, поэтому легкой прогулкой борьба за Старомлиновку и выход на оперативное пространство для ВСУ не будет.

Мелитопольское направление: россияне тянут войска с запада

На Мелитопольском направлении, подчеркнул Игорь Романенко, продолжаются тяжелые бои в районе Роботиного.

Но там также есть перспектива успеха, что подтверждают действия оккупантов, перебрасывающих на этот участок фронта войска из Херсонской области.

Напомним, о потере Урожайного сообщали даже российские информационные источники.