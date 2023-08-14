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ЗСУ мають успіх на двох напрямках фронту: дані ISW

14 серпня 2023 08:01
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Валерія Пержун
редактор
ЗСУ мають успіх на двох напрямках фронту: дані ISW
Воїни ЗСУ заряджають зброю. Ілюстративне фото: Генштаб
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українські війська 13 серпня проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту. До того ж є просування у одній з ключових точок зіткнення ЗСУ з окупантами.

Про це повідомляє ISW.

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У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

До того ж ЗСУ досягли часткового успіху в районі села Роботиного, на Мелітопольському напрямку. Саме там пролягає  шлях до прориву російської оборони на півдні.

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Просування ЗСУ в районі с. Роботине. Фото: ISW

Водночас кілька російських ЗМІ повідомили, що окупанти покидають с. Урожайне 12 серпня. Однак вже на наступний день цю інформацію спростували, мовляв під контролем армії РФ залишається південна частина Урожайного. 

"ISW не отримав підтвердження того, що російські сили повністю вийшли з Урожайного, і російські сили, ймовірно, наразі утримують позиції принаймні в південній частині населеного пункту", — йдеться у повідомленні Інституту.

Успіхи ЗСУ в Урожайному пропагандисти висвітлюють на користь повідомлень про занепад морального духу російських окупантів. Так, 12 серпня російський мілблогер поскаржився, що російська 37-а  окрема гвардійська мотострілецька бригада не виділила танкові частини для підтримки своєї піхоти в Урожайному та передчасно вийшла з Урожайного 10 серпня, стверджуючи, що їм не вистачає підкріплень, коли насправді особовий склад частини перебував у тилових районах напідпитку.

До того ж окупанти ніяк не можуть поділити між собою обов'язки щодо Урожайного.

"Весь склад 36-ї загальновійськової армії не бажає обороняти населений пункт, а оперативно-тактичне з’єднання "Каскад" ДНР і 40-та окремо взята морська піхотна бригада обороняють Урожайне", — інформує ISW.

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Бої під Урожайним. Фото: ISW

Олександр Ходаковський, командир батальйону "Восток", який оборонявся під Урожайним, посилався на командувача ВДВ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, який сказав, що Росія не може перемогти в обороні.

До того ж Ходаковський поскаржився, що Росія занадто рано витратила свої ресурси у війні, а зараз потрібно зробити паузу, щоб накопичити ресурси для нової операці. За оцінками Інституту дослідження війни це вказує на те, що російська еластична оборона в районі Урожайного має свої обмеження.

Нагадаємо, Маляр розповіла, як окупанти намагаються завадити контрнаступу на півдні.

Також стало відомо, що контрнаступ ЗСУ змушує окупантів передислокувати свої сили на Запоріжжі.

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