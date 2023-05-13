Чоловікам з відстрочкою вручають повістки: яка причина

Виписана повістка військовозобов'язаному. Фото: google.com

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 18 серпня 2023 року. Законодавством передбачається категорія чоловіків, які не можуть бути мобілізовані. Однак повітку їм все одно можуть дати.

Про це інформує New Voice.

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Видача повісток

Юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева розповіла, чому повістки можуть вручати людям, у яких вже є відстрочка або яких не можна мобілізувати.

"Ні. Звичайно, наразі у державі воєнний стан і загальна мобілізація, тому однозначно є шанс бути мобілізованим. Однак є особи, які мають право на відстрочку від мобілізації, заброньовані за органами влади чи підприємствами, або ті, хто після проходження військово-лікарської комісії не можуть бути призвані — наприклад, отримали висновок про непридатність", ― сказала Марія Звягінцева.

Вона зазначила, що через це ТЦК має право перевіряти облікові дані й направляти осіб на проходження ВЛК, чоловіків. Також в тому ж числі ті, хто має відстрочку або бронювання. У разі наявності документів, які підтверджують право на відстрочку за статтею 23 Закону про мобілізацію, працівники ТЦК не можуть примусово мобілізувати власників цих документів.

Люди з інвалідністю

Зазначається, що люди з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Якщо вони отримали повістку, мають прийти в ТЦК з документами, які підтверджують інвалідність, та звірити військово-облікові дані. Призвати таких людей на службу можуть лише за їхньою згодою і за місцем проживання", ― сказала юристка громадської організації "Юридична сотня".

Неможлива примусова мобілізація

Законодавством гарантовано право на відстрочку усім категоріям чоловіків та жінок, вказаних у статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Для того, щоб отримати відстрочку, необхідно представити документи, які доводять на неї право в ТЦК. Відстрочка гарантується таким категоріям чоловіків:

за станом здоров’я;

для навчання;

через бронювання на роботі;

для викладання або заняття наукою;

за професійною діяльністю;

за сімейними обставинами;

Марія Звягінцева додала, що варто оформити документи, які підтверджують право на відстрочку та надати їх під час уточнення даних у ТЦК після вручення повістки.

Нагадаємо, що в Україні продовжили мобілізацію та військовий стан до 18 серпня 2023 року. Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати не лише повістку, але й оповіщення. В чому різниця і кому їх можуть видати?