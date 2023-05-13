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Мужчинам с отсрочкой вручают повестки: какая причина

13 мая 2023 13:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Мужчинам с отсрочкой вручают повестки: какая причина
Выписанная повестка военнообязанному. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 18 августа 2023 года. Законодательством предусматривается категория мужчин, которые не могут быть мобилизованы. Однако сарай им все равно могут дать.

Об этом информирует New Voice.

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Юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева рассказала, почему повестки могут вручать людям, у которых уже есть отсрочка или которых нельзя мобилизовать.

"Нет. Конечно, сейчас в государстве военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому однозначно есть шанс быть мобилизованным. Однако есть лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации, забронированные за органами власти или предприятиями, или те, кто после прохождения военно-врачебной комиссии не могут быть призваны — например, получили заключение о непригодности", — сказала Мария Звягинцева.

Она отметила, что поэтому ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять лиц на прохождение ВЛК, мужчин. Также, в том числе те, кто имеет отсрочку или бронирование. При наличии документов, подтверждающих право на отсрочку по статье 23 ЗУ Закона о мобилизации, работники ТЦК не могут принудительно мобилизовать владельцев этих документов.

Люди с инвалидностью

Отмечается, что люди с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 О мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства", — сказала юрист общественной организации "Юридическая сотня".

Невозможна принудительная мобилизация

Законодательством гарантировано право на отсрочку всем категориям мужчин и женщин, указанных в статье 23 3У О мобилизационной подготовке и мобилизации. Для того чтобы получить отсрочку, необходимо представить документы, доказывающие на нее право в ТЦК. Отсрочка гарантируется следующим категориям мужчин:

  • по состоянию здоровья;
  • для обучения;
  • из-за бронирования на работе;
  • для преподавания или занятия наукой;
  • за профессиональной деятельностью;
  • по семейным обстоятельствам;

Мария Звягинцева добавила, что следует оформить документы, подтверждающие право на отсрочку и предоставить их при уточнении данных в ТЦК после вручения повестки.

Напомним, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Военнообязанные мужчины могут получить не только повестку, но и оповещение. В чем разница и кому их могут выдать?

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