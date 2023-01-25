Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів"

Німеччина відправить в Україну танки "Леопард", які Київ вже давно просив для протидії російському наступу

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Німеччина нарешті погодила відправку своїх "Леопардів" Україні. Також країна дозволила реекспорт своїх танків від інших країн-партнерів. Однак чому Німеччина настільки довго зволікала з поставками? На ці питання шукав відповіді науковець з Центру стратегічних та оборонних досліджень Австралійського національного університету Метью Сассекс.

Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Чому Захід не може дійти згоди щодо обсягу військової підтримки, яку слід надати Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває під величезним тиском щодо постачання танків Leopard в Україну. Уряд у Києві вже давно стверджує, що вони вкрай необхідні для повернення територій, захоплених росією під час її вторгнення у 2022 році, і для захисту решти території України від весняного наступу Кремля, що насувається.

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Досі Берлін відмовлявся, а останніми тижнями витратив значний політичний капітал на те, щоб заборонити іншим країнам, таким як Польща та Фінляндія, передавати своїх "Леопардів" Києву.

Після серйозних дискусій між членами оборонної контактної групи НАТО — Україна минулого тижня новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що замість того, щоб відправляти німецькі танки в Україну, він збирається їх порахувати. Належна інвентаризація, очевидно, дасть Берліну краще уявлення про те, чи зможе він задовольнити запити Києва в майбутньому.

Цього тижня Німеччина нарешті поступилася: міністр закордонних справ заявив, що вона не стоятиме на заваді відправці Польщею танків Leopard в Україну. А згодом оголосив і про передачу власних танків.

Позиція Німеччини, яку багато хто сприйняв з подивом, відновила дебати в НАТО щодо озброєння київського уряду, який перебуває у стані конфлікту.

Це обов'язок чи ризикований крок? Які типи озброєнь мають бути надані? І якими можуть бути наслідки з точки зору потенційної реакції росії, майбутнього європейської безпеки і, зрештою, довіри до Заходу?

Чим пояснюється нерішучість Німеччини

Було чимало спроб пояснити, чому в альянсі, який мав би бути єдиним, існують такі глибокі розбіжності в поглядах на ці питання.

У випадку з Німеччиною часто посилаються на пацифістські традиції країни, сформовані досвідом Другої світової війни, як на причину її небажання постачати Києву "наступальні" озброєння.

Деякі німецькі аналітики небезпідставно вважають, що постачання танків в Україну може призвести до ядерної війни з росією. Через свою історію розділеної нації під час Холодної війни Німеччина також вважає, що має відігравати особливу дипломатичну роль у подоланні розбіжностей між росією та Заходом.

Але самі по собі ці аргументи не є переконливими. І не особливо корисні. По-перше, Німеччина вже і так надавала Україні зброю, яка може бути використана в наступальних цілях, у тому числі артилерію, ракетні установки, ракети, що руйнують бункери, і бойові броньовані машини "Мардер".

Крім того, Німеччина є одним з найактивніших світових торговців зброєю. Вона посідає четверте місце у світі за загальним обсягом продажу зброї. У 2021 році Німеччина досягла рекордного рівня продажів — 9,35 мільярда євро. Майже половина цих продажів припала на Єгипет.

Його танк Leopard 2 також є основною броньованою машиною збройних сил НАТО, понад 2000 одиниць якої перебувають на озброєнні по всій Європі.

Польський Leopard 2. Фото: Gov.pl

А коли йдеться про ядерні погрози російського президента володимира путіна, то це спричиняє занепокоєння вже понад десять років, тому важко зрозуміти, як постачання Україні танків зараз зробить Берлін особливо вразливим до Армагеддону. Насправді, незважаючи на всі свої галасливі заяви, путін ретельно уникає втягування НАТО у війну, виходячи зі здорового глузду, бо це прискорить його поразку.

Військові негаразди Німеччини

Більш переконливим поясненням коливань Німеччини є дисфункція в її збройних силах, а також здорова доза внутрішньої політики.

Рішення Шольцем було ухвалене через кілька днів після відставки міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Її перебування на посаді супроводжувалося піар-катастрофами, зокрема новорічним відеозверненням, в якому вона розповідала про "позитивні зустрічі" з людьми під час війни в Україні, а також широким засудженням за нездатність покращити постачання обладнання для німецьких збройних сил.

Проблеми німецької армії набагато глибші, і їх набагато важче вирішити. Невдовзі після вторгнення росії в Україну головнокомандувач збройних сил Німеччини генерал Альфонс Майс публічно нарікав на те, що він вважав безнадійним занедбанням і недостатнім фінансуванням збройних сил, якими він командував.

Проблема в тому, що параліч Німеччини у прийнятті рішень не сприяє єдності НАТО, а особливо це не допомагає українцям.

Попередня заява Шольца про те, що він дозволить іншим країнам надсилати свої "Леопарди" в Україну лише за умови, що США також нададуть Києву свої танки M1 Abrams, була розрахована на те, щоб показати власну стриманість Америки щодо надання високотехнологічного озброєння. І це незважаючи на те, що адміністрація Байдена, мабуть, була більше стурбована тим, щоб передові системи озброєнь не потрапили до рук росії, ніж тим, щоб спровокувати путіна.

Звичайно, були спроби вийти з глухого кута. На початку цього місяця Велика Британія оголосила, що надасть Україні 14 танків Challenger. Це навряд чи величезна кількість, і це, безумовно, не найсучасніша техніка в арсеналі Великої Британії. Але це було зроблено для того, щоб зрушити справу з мертвої точки.

Ясність приходить лише зі стратегією

Перш за все, ходіння туди-сюди на танках є доказом того, що НАТО не має узгодженої стратегії ведення війни.

Щоправда, лідери альянсу часто роблять хвилюючі заяви, обіцяючи підтримку Києву в спробах повернути свою територію, і стверджують, що метою Заходу є перемога над російським імперіалізмом. Але самі по собі ці заяви не є стратегією, а лише прагненнями.

Єнс Столтенберг та Дмитро Кулеба. Фото: NATO ​​​​/ Flickr

Якщо члени НАТО серйозно налаштовані на успіх у цих прагненнях — і якщо залучення альянсу в саму війну є чіткою червоною лінією — їм знадобиться набагато детальніший план надання Україні всілякої допомоги, необхідної їй для перемоги у війні від імені Заходу.

Крім того, НАТО також потребуватиме післявоєнного зобов'язання гарантувати суверенітет України і розробити стратегію стримування росії в майбутньому.

Це означатиме певні важкі компроміси, потенційну втрату внутрішнього політичного капіталу і небезпеку російських репресій. Але це ситуація, в якій НАТО опинилося через спадщину власної бездіяльності: задобрюючи путіна в минулому, альянс просто заохочував його.

Також очевидно, що повернення до епохи, яка передувала вторгненню, шляхом якогось відчайдушного компромісу, досягнутого під час переговорів, не буде. Путін зробив ставку на особистий авторитет у перемозі над Україною, і він не відступає від максималістської концепції перемоги.

У багатьох відношеннях європейська безпека вже давно має два шляхи розвитку. Країни Балтії, а також Польща, Велика Британія, США і навіть Швеція та Фінляндія значно випереджають Німеччину та інші західноєвропейські країни, які досі чіпляються за ідею, що росією можна якось керувати.

Дійсно, якщо визнання відсутності консенсусу — це те, що потрібно для того, аби Захід посів більш жорстку позицію щодо росії в майбутньому, то, ймовірно, це ціна, яку варто заплатити.

Метью Сассекс, науковий співробітник Центру стратегічних та оборонних досліджень, Австралійський національний університет

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch