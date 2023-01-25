Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов"

Германия отправит в Украину танки "Леопард", которые Киев уже давно просил для противодействия российскому наступлению

Мария Кагал Редактор международного отдела

Германия наконец-то согласовала отправку "Леопардов" Украине. Также страна разрешила реэкспорт своих танков из других стран-партнеров. Однако почему Германия столь долго медлила с поставками? На эти вопросы искал ответы ученый из Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Мэтью Сассекс.

Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Почему Запад не может прийти к согласию относительно объема военной поддержки, которую следует предоставить Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц находится под огромным давлением на поставку танков Leopard в Украину. Правительство в Киеве уже давно утверждает, что они крайне необходимы для возвращения территорий, захваченных россией во время ее вторжения в 2022 году, и для защиты остальной территории Украины от надвигающегося весеннего наступления Кремля.

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

До этого Берлин отказывался, а в последние недели потратил значительный политический капитал на то, чтобы запретить другим странам, таким как Польша и Финляндия, передачу своих "Леопардов" Киеву.

После серьезных дискуссий между членами оборонной контактной группы НАТО — Украина на прошлой неделе новый министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что вместо того, чтобы отправлять немецкие танки в Украину, он намерен их посчитать. Должная инвентаризация, очевидно, даст Берлину лучшее представление о том, сможет ли он удовлетворить запросы Киева в будущем.

На этой неделе, похоже, Германия наконец-то уступила: министр иностранных дел заявил, что она не помешает отправке Польшей танков Leopard в Украину. А потом объявил и о передаче собственных танков.

Позиция Германии, которую многие восприняли с удивлением, возобновила дебаты в НАТО по вопросу вооружения для Киева.

Это долг или рискованный шаг? Какие типы вооружений должны быть предоставлены? И какими могут быть последствия с точки зрения потенциальной реакции россии, будущего европейской безопасности и, наконец, доверия к Западу?

Чем объясняется нерешительность Германии

Было немало попыток объяснить, почему в альянсе, который должен быть единым, существуют такие глубокие разногласия во взглядах на указанные вопросы.

В случае с Германией часто ссылаются на пацифистские традиции страны, сложившиеся вследствие опыта Второй мировой войны, как причину ее нежелания поставлять Киеву "наступательные" вооружения.

Некоторые немецкие аналитики небезосновательно считают, что поставки танков в Украину могут привести к ядерной войне с россией. Из-за своей истории разделенной нации во время Холодной войны Германия также считает, что должна играть особую дипломатическую роль в преодолении разногласий между россией и Западом.

Но сами по себе эти аргументы не особенно убедительны. И не особенно полезны. Во-первых, Германия уже и так предоставляет Украине оружие, которое может быть использовано в наступательных целях, в том числе артиллерию, ракетные установки, разрушающие бункеры ракеты и боевые бронированные машины "Мардер".

Кроме того, Германия является одним из самых активных торговцев оружием. Она занимает четвертое место в мире по общему объему продаж оружия. В 2021 году Германия достигла рекордного уровня продаж — 9,35 миллиарда евро. Почти половина этих продаж пришлась на Египет.

Танк Leopard 2 также является основной бронированной машиной вооруженных сил НАТО, более 2000 единиц которой находятся на вооружении по всей Европе.

Польский Leopard 2. Фото: Gov.pl

А когда речь идет о ядерных угрозах российского президента владимира путина, то это вызывает беспокойство уже более десяти лет, поэтому трудно понять, как поставка Украине танков сейчас сделает Берлин особенно уязвимым к Армагеддону. На самом деле, несмотря на все свои шумные заявления, путин тщательно избегает втягивания НАТО в войну, исходя из здравого смысла, потому что это ускорит его поражение.

Военные неурядицы Германии

Более убедительным объяснением колебаний Германии является дисфункция в ее вооруженных силах, а также здоровая доза внутренней политики.

Решение Шольцем было принято спустя несколько дней после отставки министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. Ее пребывание в должности сопровождалось пиар-катастрофами, в частности, новогодним видеообращением, в котором она рассказывала о "положительных встречах" с людьми во время войны в Украине, а также широким осуждением за неспособность улучшить поставки оборудования для немецких вооруженных сил.

Проблемы германской армии гораздо глубже и их гораздо труднее решить. Вскоре после вторжения россии в Украину главнокомандующий вооруженными силами Германии генерал Альфонс Майс публично нарекал на, что он считал безнадежным упадком и недостаточным финансированием вооруженных сил, которыми он командовал.

Проблема в том, что паралич Германии в принятии решений не способствует восприятию единства НАТО, и особенно это не помогает украинцам.

Предварительное заявление Шольца о том, что он позволит другим странам присылать свои "Леопарды" в Украину только при условии, что США также предоставят Киеву свои танки M1 Abrams, было рассчитано на то, чтобы показать собственную сдержанность Америки по поводу предоставления высокотехнологичного вооружения. И это несмотря на то, что администрация Байдена, пожалуй, была больше озабочена тем, чтобы передовые системы вооружений не попали в руки россии, чем спровоцировать путина.

Конечно, были попытки выйти из тупика. В начале этого месяца Великобритания объявила, что предоставит Украине 14 танков Challenger. Это вряд ли огромное количество, и, безусловно, не самая современная техника в арсенале Великобритании. Но это было сделано для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

Ясность приходит только со стратегией

Прежде всего, хождение туда-сюда на танках является доказательством того, что у НАТО нет согласованной стратегии ведения войны.

Правда, лидеры альянса часто делают волнующие заявления, обещая поддержку Киеву в попытках вернуть свою территорию, и утверждают, что цель Запада — победа над российским империализмом. Но сами по себе эти заявления не являются стратегией — это только стремление.

Йенс Столтенберг и Дмитрий Кулеба. Фото: NATO ​​​​/ Flickr

Если члены НАТО серьезно настроены на успех в этих стремлениях — и если вовлечение альянса в саму войну является четкой красной линией — им понадобится более детальный план оказания Украине всяческой помощи, необходимой ей для победы в войне от имени Запада.

Кроме того, НАТО также будет нуждаться в послевоенном обязательстве гарантировать суверенитет Украины и разработать стратегию сдерживания россии в будущем.

Это означает определенные тяжелые компромиссы, потенциальную потерю внутреннего политического капитала и опасность российских репрессий. Но это ситуация, в которой НАТО оказалось из-за наследия собственного бездействия: задабривая путина в прошлом, альянс просто поощрял его.

Также очевидно, что возвращения к эпохе, предшествовавшей вторжению, путем какого-то отчаянного компромисса, достигнутого в ходе переговоров, не будет. Путин сделал ставку на личный авторитет в победе над Украиной и не отступает от максималистской концепции победы.

Во многих отношениях европейская безопасность уже давно имеет два пути развития. Страны Балтии, а также Польша, Великобритания, США и даже Швеция и Финляндия значительно опережают Германию и другие западноевропейские страны, которые все еще цепляются за идею, что можно как-то управлять россией.

Действительно, если признание отсутствия консенсуса — это то, что нужно для того, чтобы Запад занял более жесткую позицию по отношению к россии в будущем, то, вероятно, это цена, которую стоит заплатить.

Мэтью Сассекс, научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований, Австралийский национальный университет

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch