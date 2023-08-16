Чому перемога Росії в Україні стане сигналом для Казахстану: пояснення експерта

Президент Казахстану Токаєв під час виступу у Петербурзі в присутності Путіна заявив про невизнання "ДНР" та "ЛНР". Фото: росЗМІ

Країни Середньої Азії не втручаються в російсько-українську війну, але для України цей регіон і не є аж настільки важливим, як євроатлантичний. А Казахстан може стати наступною жертвою Росії після України.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Чи варто Україні сподіватися на підтримку країн Середньої Азії

Колишні середньоазійські республіки Радянського Союзу у ситуації із російсько-українською війною обрали позицію відносного нейтралітету. З одного боку, вони не визнали анексію Криму та материкових регіонів України, з іншого — максимум, який отримала Україна від кількох країн цього регіону, це гуманітарна допомога.

"В цілому нам не варто особливо сподіватися на підтримку країн цього регіону, для України головним є співпраця із, умовно кажучи, англосаксами", — підкреслив Петро Черник.

Казахстан може стати новим майданчиком для російської агресії

Коментуючи ситуацію в Північному Казахстані, де є велика кількість етнічних росіян, яких, на думку, імперськи налаштованих громадян РФ, теж треба "звільнити", експерт зазначив, що війна в Україні ще з 2014 року вплинула на позицію казахстанської влади — це, зокрема, перший президент країни Нурсултан Назарбаєв 2017 року підписав указ про переведення казахської мови з кириличної абетки на латинку.

В інтересах Казахстану також, підкреслив Черник, аби Україна перемогла.

"Якби Кремль зумів повернути назад, під свій контроль, Україну — то повернення Казахстану було б лише питанням часу", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що у травні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не бачить потреби для своєї країни приєднуватися до Союзної держави Росії та Білорусі.