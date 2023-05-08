Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія вербує на війну трудових мігрантів із Середньої Азії, — розвідка Британії arrow

Росія вербує на війну трудових мігрантів із Середньої Азії, — розвідка Британії

8 травня 2023 10:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія вербує на війну трудових мігрантів із Середньої Азії, — розвідка Британії
Трудові мігранти із Середньої Азії в Росії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Росії почали вербувати на війну до України трудових мігрантів, які приїхали із Середньої Азії. Росіяни обіцяють зарплату понад 4000 доларів на місяць і громадянство за рік.

Про це у традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Вербування трудових мігрантів

Російські вербувальники, як стало відомо британській розвідці, почали вербувати на війну трудових мігрантів із Середньої Азії.

Для цього вони навіть відвідували мечеті та іміграційні центри.

Крім того, в офісах іміграції персонал, який розмовляє таджицькою і узбецькою мовами, також регулярно намагається вербувати мігрантів.

Деталі пропозиції

Мігрантам пропонують бонус у розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів США на місяць.

Крім того, їм обіцяють прискорене отримання російського громадянства — замість стандартних п’яти років очікування від шести місяців до одного року.

Імовірно, тих мігрантів, які погодяться на ці умови та будуть завербовані до російської окупаційної армії, відправлять відразу на передову.

Нагадаємо, у березні на Луганщині окупанти почали вербувати до своєї армії засуджених.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB