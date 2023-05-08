Росія вербує на війну трудових мігрантів із Середньої Азії, — розвідка Британії

Трудові мігранти із Середньої Азії в Росії. Фото: росЗМІ

В Росії почали вербувати на війну до України трудових мігрантів, які приїхали із Середньої Азії. Росіяни обіцяють зарплату понад 4000 доларів на місяць і громадянство за рік.

Про це у традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни повідомило міністерство оборони Великої Британії.

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Вербування трудових мігрантів

Російські вербувальники, як стало відомо британській розвідці, почали вербувати на війну трудових мігрантів із Середньої Азії.

Для цього вони навіть відвідували мечеті та іміграційні центри.

Крім того, в офісах іміграції персонал, який розмовляє таджицькою і узбецькою мовами, також регулярно намагається вербувати мігрантів.

Деталі пропозиції

Мігрантам пропонують бонус у розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів США на місяць.

Крім того, їм обіцяють прискорене отримання російського громадянства — замість стандартних п’яти років очікування від шести місяців до одного року.

Імовірно, тих мігрантів, які погодяться на ці умови та будуть завербовані до російської окупаційної армії, відправлять відразу на передову.

Нагадаємо, у березні на Луганщині окупанти почали вербувати до своєї армії засуджених.