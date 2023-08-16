Почему победа России в Украине станет сигналом для Казахстана: объяснение эксперта

Президент Казахстана Токаев во время выступления в Петербурге в присутствии Путина заявил о непризнании "ДНР" и "ЛНР". Фото: росСМИ

Страны Средней Азии не вмешиваются в российско-украинскую войну, но для Украины этот регион и не настолько важен, как евроатлантический. Казахстан же может стать следующей жертвой России после Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Стоит ли Украине надеяться на поддержку стран Средней Азии

Бывшие среднеазиатские республики Советского Союза в ситуации с российско-украинской войной избрали позицию относительного нейтралитета. С одной стороны они не признали аннексию Крыма и материковых регионов Украины, с другой — максимум, который получила Украина от нескольких стран этого региона, это гуманитарная помощь.

"В целом нам не стоит особо надеяться на поддержку стран этого региона, для Украины главное сотрудничество с, условно говоря, англосаксами", — подчеркнул Петр Черник.

Казахстан может стать новой площадкой для российской агрессии

Комментируя ситуацию в Северном Казахстане, где есть большое количество этнических россиян, которых, по мнению, имперски настроенных граждан РФ, тоже нужно "освободить", эксперт отметил, что война в Украине еще с 2014 года повлияла на позицию казахстанских властей — так, в частности, первый президент страны Нурсултан Назарбаев в 2017 году подписал указ о переводе казахского языка с кириллического алфавита на латиницу.

В интересах Казахстана также подчеркнул Черник, чтобы Украина победила.

"Если бы Кремль сумел вернуть назад, под свой контроль, Украину — то возвращение Казахстана было бы только вопросом времени", — уверен эксперт.

Напомним, что в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит необходимости для своей страны присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии.