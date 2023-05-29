Чому Пригожин продовжує критикувати Путіна: версія ISW

Російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: скріншот

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує критикувати Володимира Путіна, фактично звинувативши його у цензурі в ЗМІ щодо пригожинської приватної армії. Такий крок з боку бізнесмена, імовірно, пов’язаний образою на Путіна, який не дотримав обіцянки,

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Євген Пригожин, відповідаючи на питання російського журналіста, заявив, що державним ЗМІ в Росії заборонено вести будь-які дискусії щодо ПВК "Вагнер".

Причому, заявляючи подібне, Пригожин сам наголосив, що справа не в абстрактних російських чиновниках, а у одній особі, прямо натякнувши на Володимира Путіна.

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Такі дії головного "вагнерівця", припускають у ISW, пов’язані із тим, що він не отримав обіцяну винагороду за захоплення Бахмута.

Пригожин взагалі припустив, що російське військове керівництво не дало йому можливість захопити це українське місто до 9 травня.

Нагадаємо, днями російським ЗМІ, згідно із оприлюдненим документом, заборонили будь-які згадки у пресі Євгена Пригожина та його ПВК "Вагнер".