Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чому Пригожин продовжує критикувати Путіна: версія ISW arrow

Чому Пригожин продовжує критикувати Путіна: версія ISW

29 травня 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Пригожин продовжує критикувати Путіна: версія ISW
Російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує критикувати Володимира Путіна, фактично звинувативши його у цензурі в ЗМІ щодо пригожинської приватної армії. Такий крок з боку бізнесмена, імовірно, пов’язаний образою на Путіна, який не дотримав обіцянки,

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Критика хазяїна Кремля

Євген Пригожин, відповідаючи на питання російського журналіста, заявив, що державним ЗМІ в Росії заборонено вести будь-які дискусії щодо ПВК "Вагнер".

Причому, заявляючи подібне, Пригожин сам наголосив, що справа не в абстрактних російських чиновниках, а у одній особі, прямо натякнувши на Володимира Путіна.

Чому Пригожин продовжує нападати на Путіна

Такі дії головного "вагнерівця", припускають у ISW, пов’язані із тим, що він не отримав обіцяну винагороду за захоплення Бахмута.

Пригожин взагалі припустив, що російське військове керівництво не дало йому можливість захопити це українське місто до 9 травня.

Нагадаємо, днями російським ЗМІ, згідно із оприлюдненим документом, заборонили будь-які згадки у пресі Євгена Пригожина та його ПВК "Вагнер".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB