Почему Пригожин продолжает критиковать Путина: версия ISW

Российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: скриншот

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает критиковать Владимира Путина, фактически обвинив его в цензуре в СМИ по поводу пригожинской частной армии. Такой шаг со стороны бизнесмена, вероятно, связан оскорблением Путина, который не сдержал обещания,

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Евгений Пригожин, отвечая на вопросы российского журналиста, заявил, что государственным СМИ в России запрещено вести какие-либо дискуссии по ЧВК "Вагнер".

Причем, заявляя подобное, Пригожин сам подчеркнул, что дело не в отвлеченных российских чиновниках, а в одном лице, прямо намекнув на Владимира Путина.

Почему Пригожин продолжает нападать на Путина

Такие действия главного "вагнеровца", предполагают в ISW, связаны с тем, что он не получил обещанное вознаграждение за захват Бахмута.

Пригожин вообще предположил, что российское военное руководство не позволило ему захватить этот украинский город до 9 мая.

Напомним, на днях российским СМИ, согласно обнародованному документу, запретили какие-либо упоминания в печати Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер".