У РФ заборонили будь-які згадки про Пригожина і ПВК "Вагнер", — росЗМІ
Згідно з новим урядовим документом, з 25 травня набула чинності заборона на згадку Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер". Документ викликав широкий резонанс та увагу громадськості.
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ.
Заборона на згадку імені Пригожина та ПВК "Вагнера"
Нові обмеження стосуються використання імені Пригожина та згадки про діяльність ПВК "Вагнер" у пресі, інтернет-виданнях, телебаченні, радіо та інших засобах масової інформації. Відповідно до урядового указу, цей крок зроблено з метою захисту національних інтересів та забезпечення безпеки Російської Федерації.
Нагадаємо, що у Бахмуті Донецької області досі присутні війська "Вагнера", а темпи наступальних дій росіян навколо міста продовжують знижуватися. Однак нові успішні контратаки ЗСУ ускладнюють ротацію сил РФ у Бахмуті.
Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його війська продовжують здавати позиції в Бахмуті Міноборони Росії та відступати з міста, а Міноборони РФ виконує домовленості та активно розгортає регулярні російські підрозділи.