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У РФ заборонили будь-які згадки про Пригожина і ПВК "Вагнер", — росЗМІ

27 травня 2023 22:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У РФ заборонили будь-які згадки про Пригожина і ПВК "Вагнер", — росЗМІ
Російські окупанти з ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з новим урядовим документом, з 25 травня набула чинності заборона на згадку Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер". Документ викликав широкий резонанс та увагу громадськості.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ.

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Заборона на згадку імені Пригожина та ПВК "Вагнера"

Нові обмеження стосуються використання імені Пригожина та згадки про діяльність ПВК "Вагнер" у пресі, інтернет-виданнях, телебаченні, радіо та інших засобах масової інформації. Відповідно до урядового указу, цей крок зроблено з метою захисту національних інтересів та забезпечення безпеки Російської Федерації.

Документ РФ
Документ Міністерства оборони РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що у Бахмуті Донецької області досі присутні війська "Вагнера", а темпи наступальних дій росіян навколо міста продовжують знижуватися. Однак нові успішні контратаки ЗСУ ускладнюють ротацію сил РФ у Бахмуті.

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його війська продовжують здавати позиції в Бахмуті Міноборони Росії та відступати з міста, а Міноборони РФ виконує домовленості та активно розгортає регулярні російські підрозділи.

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