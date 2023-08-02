Чому Росія атакує Україну вночі: у Повітряних силах пояснили

Ракетна атака. Фото: Reuters

Росія постійно атакує Україну дронами та ракетами з двох причини. Перша — "країна спить", а друге — менше візуальних привʼязок на відміну від світлового дня.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Перше, країна спить. Друге, менше візуальних привʼязок. Їхні атаки вже не назвеш ефектом несподіванки, бо "шахеди" запускають, як за графіком — о 23:00. Як правило, після них летять ракети", — сказав Ігнат.

За його словами, запуском "шахедів" ворог відстежує Повітряні сили над Україною за допомогою літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Вони бачать, де по "шахедах" працюють винищувачі, а де ППО, й аналізують, як і де ми впорались. Вже після цього, з урахуванням всієї інформації, в тому числі агентурної, летять ракети", — уточнив Ігнат.

Через велику протяжність території України, неможливо порахувати, скільки саме систем ППО необхідно для її повного захисту. З цієї ж причини неможливо поставити ці системи на кожному квадратному кілометрі території України.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.