Почему Россия атакует Украину ночью: в Воздушных силах объяснили

Ракетная атака. Фото: Reuters

Россия постоянно атакует Украину дронами и ракетами по двум причинам. Первая — "страна спит", а вторая — меньше визуальных привязок в отличие от светового дня.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Первое, страна спит. Во-вторых, меньше визуальных привязок. Их атаки уже не назовешь эффектом неожиданности, потому что "шахеды" запускают, как по графику — в 23:00. Как правило, после них летят ракеты", — сказал Игнат.

По его словам, запуском "шахедов" враг отслеживает воздушные силы над Украиной с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Они видят, где по "шахедам" работают истребители, а где ПВО и анализируют, как и где мы справились. Уже после этого, с учетом всей информации, в том числе агентурной, летят ракеты", — уточнил Игнат.

Из-за большой протяженности территории Украины невозможно посчитать, сколько именно систем ПВО необходимо для ее полной защиты. По этой же причине невозможно установить эти системы на каждом квадратном километре территории Украины.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.