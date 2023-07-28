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У Повітряних силах розповіли, скільки ППО потрібно для захисту України

28 липня 2023 21:15
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки ППО потрібно Україні: Ігнат дав відповідь
Одна із установок ППО в Україні. Фото: FB/Командування Повітряних сил ЗСУ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Через велику протяжність території України, неможливо порахувати, скільки саме систем ППО необхідно для її повного захисту. З цієї ж причини неможливо поставити ці системи на кожному квадратному кілометрі території України. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

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За його словами, загалом ППО насправді рахують не установками, а підрозділами.

Наприклад, на одну батарею Patriot і NASAMS йде до восьми установок. Але ними неможливо перекрити всю територію України і поставити батарею ППО на кожному квадратному кілометрі.

"Батарея складається із командного пункту, радару і пускових. Чим більше пускових — тим більше бойових спроможностей має комплекс, батарея чи дивізіон. Скільки систем потірбно для захисту країни — порахувати важко, адже Україна дуже велика", — зазначив Ігнат.

Юрій Ігнат
Юрій Ігнат. Фото: АрміяІнформ

Для прикладу речник ПСУ навів 40-кілометрову дальність ураження систем NASAMS та IRIS-T. Відповідно, скільки ППО не отримувала б Україна, ми не зможемо перекрити всю державу. Та й взагалі такої практики немає у жодній країні світу.

Навіть якщо перекрити по лінії кордону, ворожі ракети та дрони у будь-якому випадку пролітатимуть.

"Тому захищаються локально великі міста-мільйонники, стратегічні обʼєкти, обʼєкти критичної інфраструктури, яких у нас багато, атомної енергетики. Решта обʼєктів перекривається малим ППО, наприклад, мобільними групами. Але вночі вони не дуже ефективні, адже, щоби влучити, мають бачити ціль візуально", — сказав Ігнат.

Тому, за його словами, Україні дуже необхідний багатоцільовий винищувач, який є частиною ППО у тих місцях, де воно слабше. Вони забезпечують прикриття з повітря.

Нагадаємо, за словами речника ПСУ Юрія Ігната, ракетні та дронові атаки Росії по портовій інфраструктурі України є ще одним терористичним актом, який відбувається наразі. Це притаманно Росії ще з часів Голодомору, і вона надалі продовжує цей геноцид. 

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