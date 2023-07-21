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Чому Росія тероризувала Київ масованими ракетними ударами: відповідь ГУР

21 липня 2023 07:07
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
В ГУР пояснили масовані ракетні удари по Києву
Збиття російської ракети у небі над Києвом. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Масованими ракетними й дроновими ударами по Києву Росія переслідувала не лише військові цілі, а й політичні. Через нескореність на початку війни столиця України завжди буде подразником і ціллю для рашистського режиму.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.

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"Київ — не лише військова доцільність повітряних ударів. Це в тому числі й політичні цілі. Київ не підкорився і за чиєюсь шизофренічною фантазією не зустрічав окупантів з квітами. Він став одним із символів опору українців. Тому Київ з політичної точки зору завжди буде подразником і ціллю для рашистського режиму", — уточнив Юсов.

За його словами, усвідомлення та розуміння цього є, тому столиця значно посилила свою протиповітряну оборону. Її результати помітні. При цьому Юсов уточнив, що 100% захисту не буває ніде, але він набагато вищий, ніж був рік тому.

Нагадаємо, раніше речник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія, швидше за все, накопичує ракети, аби завдати нових повітряних ударів по Україні. Немає підстав вважати, що вона відмовиться від практики ракетних ударів по українських містах.

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