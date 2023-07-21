В ГУР объяснили массированные ракетные удары по Киеву

Сбитие российской ракеты в небе над Киевом. Фото: Reuters

Массированными ракетными и дроновыми ударами по Киеву Россия преследовала не только военные цели, но и политические. Из-за непокорности в начале войны столица Украины всегда будет раздражителем и целью рашистского режима.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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"Киев — не только военная целесообразность воздушных ударов. Это в том числе и политические цели. Киев не подчинился и по чьей-то шизофренической фантазии не встречал оккупантов со цветами. Он стал одним из символов сопротивления украинцев. Поэтому Киев с политической точки зрения всегда будет раздражителем и целью для рашистского режима", — уточнил Юсов.

По его словам, осознание и понимание этого есть, поэтому столица значительно усилила свою противовоздушную оборону. Ее результаты заметны. При этом Юсов уточнил, что 100% защиты не бывает нигде, но она гораздо выше, чем была год назад.

Напомним, ранее спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия, скорее всего, накапливает ракеты, чтобы нанести новые воздушные удары по Украине. Нет оснований полагать, что она откажется от практики ракетных ударов по украинским городам.