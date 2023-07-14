Контрнаступ ЗСУ, розбірки в Кремлі та закінчення війни: інтерв'ю Юсова

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов

Літо 2023 року буде дуже активним у військовому плані, а окуповані території найближчим часом чекає дуже багато "бавовни". В тому числі й в Криму.

Тому цивільні мають триматися подалі як від військових обєктів, так і від людей у військовій формі. В тому числі і на території Росії.

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Як саме просуваються ЗСУ і що відбувається у Кремлі після заколоту Пригожина — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Головного управління роздвіки міністерства Андрій Юсов.

Яка наразі ситуація на лінії фронту у зв'язку із просуванням ЗСУ?

— ЗСУ справді просуваються на лінії фронту, по всій лінії фронту продовжується активна робота Сил безпеки й оборони. І на півдні, і на сході у нас є новини і щодо знищення великої кількості техніки, сил та засобів супротивника. Не завжди ця активність конвертується у новини про звільнені кілометри, адже це складний багаторівневий процес.

Зокрема, на південному напрямку йде робота над послабленням потенціалу противника. Наша мета — знищити якомога більшу кількість техніки, щоби полегшити подальше просування українських оборонців. Тим не менше результати є і по населених пунктах, і по територіях, і далі новини обовʼязково будуть.

Це літо справді буде дуже активним у плані подій на лінії фронту.

Була інформація, що ЗСУ ще минулого тижня наблизилися до головної лінії оборони окупантів, зокрема на півдні.

— Просування продовжується, воно постійне. Але наразі будемо уникати коментарів про просування до головних ліній. Рух наших ЗСУ невпинний, йому передує дуже серйозна робота з послаблення військового потенціалу противника.

Робота ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб

Не забуваймо, що ворог підготував достатньо серйозні лінії оборони. Це інженерні споруди, величезна кількість замінованої території, які створюють додаткові перешкоди для наших оборонців.

Військова наука говорить про трикратну перевагу під час наступальних дій. Україна здійснює наступальні дії в умовах, коли такої переваги у нас немає ні в силах, ні в засобах.

Стоїть завдання берегти життя солдат. І наразі у ворога більше втрат, ніж у нас, наступаючої сторони. Це дуже важливий показник.

Що відбувається всередині окупантів на тлі просування ЗСУ та надання Україні військової допомоги?

— Рашисти — різні, з різними інтересами та різною проінформованістю, відповідно, різними настроями.

Окупаційна армія РФ на території України. Фото: РосЗМІ

По перехопленнях у живому режимі серед пересічних окупантів, які ближче до фронту, чуємо, що у них панічні настрої.

Але тим не менше вони не здатні до дій не виконувати злочинних наказів і масово виходити із цієї мʼясорубки.

Якщо говорити про рашистські еліти, то після пригожинського заколоту у них йде дуже цікавий процес. Це перерозподіл впливу, пошук місць під сонцем уже у післяпутінській Росії, спосіб вийти із цієї злочинної війни і хоч якось зберегти награбоване.

Олігархи та представники окремих веж Кремля почали перемовини про вивід активів з Росії. Мова і про колосальну кількість готівки, золота та безготівкових грошей. Також шукають треті країни, які можуть прийняти у себе представників цього режиму під певні гарантії з урахуванням їхніх інтересів та капіталу. Ось ці процеси, які вже тривають у Росії.

Чи готують окупанти жести доброї волі, як вони називають втечі із українських територій?

— Це один із тих сценаріїв, які окупанти розглядають на різних напрямках. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму частина інженерних споруд і траншей перебуває дуже далеко від адмінкордону Криму з материковою Україною. Такі сценарії вони для себе розглядають.

Сергій Суровікін. Фото: Reuters

До речі, Суровікін (Сергій Суровікін, заступник командувача об’єднаного угруповання російських військ в Україні.— Ред.) виявився найбільш успішним полководцем у цій війні, бо зберіг життя особового складу. Найбільш успішна їхня операція — це організований відступ із правобережної Херсонщини. Тобто практика є.

Але поки що вони не шкодують життя сотень людей — частково мобілізованих, контрактників, зеків, кадирівців, і готові жертвувати ними щодня. А їхнє суспільство поки що терпить це.

Проте невпиненне просування українських Сил оборони, зокрема, на бахмутському напрямку та півдні, безумовно, буде створювати передумови, аби сценарії жести доброї волі були найбільш прийнятними для рашистів.

Якими будуть наступні півтора місяці цього літа?

— Активні дії українських Сил безпеки та оборони продовжаться. Це означає, що загострення триватиме по всій лінії фронту. Ворог чинитиме опір, перебуватиме як в обороні, так і в активній обороні. На деяких ділянках будуть пробувати проводити локальні наступальні операції. В цілому Україна продовжить звільняти окуповані території.

Воїн ЗСУ під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб

Частково Росія вже перекидає додаткові резерви з інших напрямків на ті, де активно тиснуть наші Сили оборони.

Чим менше резервів ворога, тим умовно легше. Це ж дуже важка робота, щодня — це втрати, в тому числі і для нас. Але чим менше резервів у ворога, тим швидше будуть просуватися українські Сили оборони.

Коли ЗСУ наблизяться до Криму? Бо, наприклад, за прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, ми мали би наближатися до адміністративного кордону з Кримом.

— Мені не подобається слово "прогноз", бо відразу згадується прогноз погоди чи астрологічний прогноз. Ми говоримо про сценарії та аналітику, спираючись на певні дані та перебуваючи у певній ситуації.

Зрозуміло, що це не є односторонніми діями. Є багато факторів, які впливають. Ворог же не сидить і не чекає, коли за календарем та за графіком Україна звільнить Крим.

Вибух та пожежа на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року. Фото: Reuters

Впливають темпи постачання озброєння від наших партнерів і союзників. До того ж ворог дуже добре підготувався до бойових дій.

Завдання України не за будь-яку ціну і під календар просунутись вперед, а по-максимуму зберегти життя наших солдат. Просування вже є, і Україна обовʼязково вийде на кордони 1991 року.

Це буде досягнуто не лише військовим шляхом. Вже відбуваються геополітичні процеси і внутрішні процеси на території РФ. Коментуючи цитати представників розвідки, зокрема, генерала Буданова, то тут говориться те, що потрібно і коли потрібно з певною метою.

Все буде добре, Крим обовʼязково буде українським.

Президент Чехії нещодавно сказав, що Україна, по суті, має єдине вікно можливостей — звільнити максимум територій до кінця цього року. Бо 2024-й — достатньо складний рік, вибори у США, в тій же Росії. Наскільки це можливо?

— Заява президента Чехії вже як військового експерта, він сам військовий генерал, все ж таки це його особиста думка. Але факт у тому, що Україна максимально зацікавлена і зробить все можливе для того, щоби цього року отримати максимальний результат.

За прогнозом Бена Годжеса, екскомандувача армією США в Європі, Україна звільнить Крим до кінця літа, якщо матиме далекобійні ракети. Франція підтвердила надання подібних ракет. Як саме вони допоможуть нам в деокупації півострова?

— Вони відсунуть лінію штабного керування, послаблять логістичний потенціал противника, допоможуть нищити місця скупчення техніки і живої сили, БК і також обʼєкти військової інфраструктури, які ворог використовує для окупації українських територій.

Це дуже важлива допомога для нас. Шкода, що йдеться про їх постачання саме зараз, а не, наприклад, минулого року.

Чи можемо вражати ними Керченський міст або обʼєкти Чорноморського флоту?

— У міжнародно визнаних кордонах України 1991 року наші спеслужби та армія можуть робити все, що потрібно для захисту суверенітету й територіальної цілісності. Ми не будемо анонсувати ворогу, що і коли прилетить, але де буде "бавовна". Її буде багато. Для українців, які чекають повернення законної української влади, — це будуть хороші новини та хороші символи.

Росія поставила на паузу масовані ракетні удари, очевидно, накопичуючи запас для нових масованих атак.

— Це вже не вперше, час від часу противник бере подібні перерви. Справді йдеться про накопичення потенціалу, немає підстав вважати, що він відмовиться від практики ракетних ударів по українських містах. Разом з тим продовжується використання "шахедів", буде загроза й ракетних ударів.

Пуски ракет морського базування "Калібр". Фото: РосЗМІ

Рашисти змушені брати такі паузи, бо не можуть так швидко відновлювати свій потенціал. Частина ракет летить на територію України прямо з пилу-жару, частина все ще із старих запасів.

Які цілі в Україні росіяни намагатимуться вразити?

— На відміну від зимової кампанії, де було завдання знищити або підірвати українську енергосистему, зараз ракетні удари мають перед собою насамперед військові цілі та шляхи сполучення. Як це було на початку вторгнення. Мета Росії — ускладнити просування українських Сил безпеки та оборони.

Але враховуючи недосконалість і застарілість у багато чому російського озброєння, неточні розвіддані, вони часто розуміють, що їхні удари із високою ймовірністю будуть нести шкоду для цивільного населення. В деяких випадках вони це роблять навмисно.

Наприклад, нещодавній удар по Львову. Це було свідоме розуміння, що він спричинить жертви серед цивільних та мирних мешканців.

Так само ми бачили абсолютно безглузді удари по Умані, по Одесі та інших містах.

Два місяці Росія тероризувала Київ постійними повітряними атаками. Які цілі ставила перед собою?

— Київ — це не лише військова доцільність повітряних ударів. Це в тому числі й політичні цілі. Київ не підкорився і за чиєюсь шизофренічною фантазією не зустрічав окупантів з квітами. Він став одним із символів опору українців. Тому Київ з політичної точки зору завжди буде подразником і ціллю для рашистського режиму.

Один із ракетних ударів по Києву 18 травня. Фото: Reuters

Усвідомлення та розуміння цього є, тому столиця значно посилила свою протиповітряну оборону, і результати цього помітні.

100% захисту?

— 100% захисту не буває ніде, але він набагато вищий, ніж був рік тому.

Якщо з ракетами пауза, то дронами атакує практично щодоби. Скільки ще дронів у них залишилося із заявленої партії у 1600 штук? За нашими підрахунками, десь 100.

— Партія у 1600 штукт не була доставлена одномоментно. Її поділили на менші партії. Відповідно, постачання триває досі.

Але співпраця з Іраном у цьому напрямку продовжується, нові партії надходять і "шахеди" ще дошкулятимуть Україні. В середньому в рамках однієї партії росія отримує від 50 до 120 дронів.

Як Україна перешкоджатиме будівництву заводу з виготовлення "шахедів" на території Росії?

— Робота над цим наразі триває. Те, що створює небезпеку для України та її громадян, має бути нейтралізовано в той чи інший спосіб.

Чи вчиняються такі ж дії на військових аеродромах в Курській області та Приморському краю, звідки росіяни регулярно атакують тими ж "шахедами"?

— Ми всі читаємо новини і бачимо, що час від часу там щось трапляється. Думаю, це буде відбуватися надалі, поки триває загарбницька війна Росії проти України. Все, що РФ використовує на своїй території, — очевидно, з цим може щось траплятись.

Можемо повторити, що тим мешканцям, які проживають в РФ, але непричетні до злочинів та війни, слід триматися подалі від усіх військових обʼєктів і тим паче від воєнних злочинців, які живуть там.

Якщо пересічний Ванюшка бачить людину у військовій формі — йому краще триматись від неї подалі.

Були натяки, що застрелений під час ранкової пробіжки військовий мав відношення до пуску "калібрів" по Україні.

— Якщо ви чесна і добропорядна людина, то спорт йде вам на користь. Зокрема, ранковий біг. А якщо ви воєнний злочинець, тут навіть спорт не допомагає.

Що відбувається в Кремлі після заколоту чи недозаколоту Пригожина?

— В принципі, пиво бродить. Там ідуть цікаві процеси, серйозно взялись за перерозподіл сфер впливу. Конфлікт Пригожин-Шойгу нікуди не подівся, і скоро ми побачимо його нові прояви. Весь світ побачив, що цар не справжній.

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Путін або людина, схожа на Путіна, повністю ситуацію не контролює. Бунт чи заколот — не придушено, його, перепрошую за жаргон, "зарєшали" Лукашенко та інші люди, прізвища яких не називаються. Це означає, що конфліктна ситуація нікуди не поділась.

Скоро будемо бачити новини стосовно кадрових рішень, подій та перестановок на території Московії.

Суровікіна, ймовірного поплічника Пригожина, відсторонили?

— Формально ні, але фактично він обмежений у виконанні своїх обовʼязків. Пригожин формально не постраждав, кримінальні справи проти нього закриті, як і проти інших членів ПВК "Вагнер", але когось же треба зробити винним. Це намагалися зробити із Суровікіна і його заступника.

На кілька днів він був затриманий, проводились допити та слідчі дії. На сьогодні він продовжує перебувати у підвішеному стані. Формально з посади він не усунутий, але його вплив, вага та фактичне виконання обовʼязків значною мірою обмежені.

З'являлися чутки про відсторонення начальника Генштабу РФ Герасимова.

— Причини різні, але ситуація схожа. Це також наслідок пригожинського заколоту. Герасимов залишається на посаді, нещодавно навіть випустили відео з ним, аби показати, що він живий і на роботі. Але його вплив зменшується. Не виключено, що найближчим часом ми побачимо альтернативу йому.

Якщо їхній вплив зменшується, то чий тоді збільшується?

— Є різні групи, давайте не будемо робити певні паси, але в цілому вежі Кремля дуже натхненно поміж собою конкурують та воюють. І заради цього вони готові вбивати росіян, і тут можемо лише побажати успіху усім учасникам змагань.

Вежі Кремля — партії війни та миру?

— Це дуже умовний розподіл. Там всі партії війни, там немає руху, який каже, що ні, українців ми вбивати не будемо.

Пригожин і Гіркін — це люди, які розповідають, як ефективніше вбивати українців. Що стосується протиріч, то йдеться про збереження та захист власних інтересів.

А де взагалі перебуває Пригожин зараз?

— На лікуванні (інтерв'ю записувалось 12 липня 2023 року. — Ред). Є дані про вітаміни та крапельниці, але не виключено, що це загострення онкології. Принаймі, є інформація, що нещодавно до нього приїжджав лікар-онколог із Німеччини. Це не нова інформація, проблеми у нього були й раніше. Звичайно, такий напружений графік може загострити якісь процеси.

Схожа інформація зʼявлялася і відносно Кадирова. Мовляв, він теж хворий і офіційно навіть взяв відпустку.

— Він живий, проблеми зі здоровʼям у нього є, їх намагаються вирішувати. Кадиров регулярно літає за кордон, зокрема, з метою лікування. Які б не були великі фінансові ресурси, але ще треба мати можливість їх витратити.

На сьогодні Москва не забезпечує весь спектр медичних послуг російським віпам. Тому вони змушені їздити за кордон туди, куди ще можуть поїхати.

Рамзан Кадиров і Євген Пригожин. Фото: РосЗМІ

Стосовно відпустки Кадирова, думаю, там є певна політична складова. Так багато подій у Москві відбувається, що іноді краще взяти відпустку.

Що з його правою рукою Делімхановим, який був поранений в Україні?

— Відновлюється після поранення. Швидше за все, буде ходити, принаймі деякий час.

Чого загалом очікувати у найближчі тижні — і з Росії, і з лінії фронту?

— Є декілька процесів, які йдуть паралельно. З одного боку, це активні дії українських Сил безпеки та оборони. Своєю чергою, паралельно відбувається процес в Росії, на болотах щодо перерозподілу влади. Йде підготовка певних транзитних сценаріїв, захисту власних інтересів, життя після Путіна та поразки у цій війні.

З геополітичної точки зору ця поразка вже відбулась, Росія вибула із переліку країн, щоби називатись якимось світовими лідерами. Очевидно, що це другорядний гравець на абсолютно різних напрямах. Тепер все це необхідно закріпити.