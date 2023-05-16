Одноразова грошова допомога сім'ям загиблих військових — коли виплату скасовують

Одноразові виплати сім'ям загиблих військових. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачена одноразова грошова допомога (ОГД) у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Проте існують винятки, за яких виплату скасовують.

Про це повідомили юристи громадської організації "Юридична сотня" на Facebook-сторінці.

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У яких випадках ОГД не виплачується

Одноразова грошова допомога буде скасована, якщо загибель (смерть), поранення, каліцтво, контузія, захворювання, які призвели до інвалідності, є наслідком:

вчинення кримінального або адміністративного правопорушення;

стану алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення до самогубства, встановленого судом).

Також ОГД можуть не виплатити у разі, якщо відомості для призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю були неправдиві.

Виплати військовим. Фото: google.com

На які важливі нюанси необхідно звернути увагу

Юристи зазначають, якщо особа одночасно має право на одноразову грошову допомогу за цим законом та одноразовими грошовими компенсаціями за шкоду життю та здоров’ю, що встановлені іншими актами, грошові суми виплачують виключно в порядку та розмірах, визначених цим законом.

Якщо особа вже отримала грошову компенсацію за шкоду життю та здоров’ю, яка встановлена іншим нормативно-правовим актом у розмірі меншому, ніж передбачено цим законом, коштом державного бюджету виплачується різниця між сумою, визначеною цим законом, та фактично отриманою сумою.

Фахівці також зауважили, що при ОГД членам сімей загиблих на війні військовослужбовців призначається і виплачується рівними частинами всім, хто має на неї право, за особистою заявою або заявою законних представників.

У разі відмови однієї з осіб від грошової допомоги або якщо протягом 3 років право не реалізоване, її частина розподіляється між іншими особами, які мають таке право.

Грошова допомога українцям. Фото: google.com

Хто має право на ОГД у разі загибелі військового

Право на отримання ОГД мають:

чоловік (дружина) загиблого/ої;

його/її батьки;

їхні неповнолітні діти та утриманці;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття та інші особи, що перебували на утриманні загиблого/ої.

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