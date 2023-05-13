Звільнення з військової служби 2023 — на які виплати розраховувати військовим

Виплати військовим після звільнення зі служби. Фото: Новини.LIVE

Навіть під час дії воєнного стану у військовослужбовців можуть з'явитися обставини або підстави звільнитися з військової служби. В свою чергу держава гарантує їм соціальні гарантії та виплати після "завершення кар'єри" військового.

Яку допомогу та які виплати мають право отримати українські військовослужбовці після демобілізації, розповіли юристи з правозахисної організації Юридична сотня на сторінці у Facebook.

Читайте також:

Які є обставини для звільнення з військової служби під час воєнного стану

Ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" передбачає такі підставами для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану:

граничний вік (під час особливого періоду рядові, сержанти, старшини, від лейтенанта до полковника — до 60 років , генерали — до 65 років );

(під час особливого періоду рядові, сержанти, старшини, від лейтенанта до полковника — до , генерали — до ); незадовільний стан здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

— на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання ;

; імейні обставини та інші поважні причини.

Сімейними обставинами та іншими поважними причинами для звільнення з військової служби можуть бути:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі хвороби;

необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком, дитиною, батьками);

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

якщо у дружини (чоловіка, батьків) інвалідність I чи II групи;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I чи II групи;

військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Звільнення з військової служби. Фото: depositphotos.com

Які види виплат після звільнення передбачені військовим

У разі звільненні з військової служби військовослужбовець має право на отримання таких виплат:

грошове забезпечення;

грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;

одноразова грошова допомога;

одноразова грошова допомога мобілізованим;

грошова компенсація за невикористану відпустку;

грошова допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Виплати військовим після звільнення. Фото: depositphotos.com

Грошове забезпечення

Грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби виплачується згідно з "Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260.

Порядок виплати грошового забезпечення регламентується відповідною Інструкцією, також затвердженою наказом МОУ № 260.

У разі звільнення з військової служби сума виплати залежить від посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби виплачується:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) — у розмірі грошового забезпечення, передбаченого для займаної посади з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади (в межах установлених Міністром оборони України строків) або до дня закінчення щорічної відпустки, яка надається після здавання справ та посади;

військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів (крім курсантів із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом) — у розмірі грошового забезпечення за весь місяць, у якому вони звільнені, крім курсантської посадової надбавки;

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які на день звільнення з військової служби перебувають у розпорядженні або звільнені від посад, — із дня одержання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за 5 днів (не враховуючи час здавання справ та посади в разі тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою);

із дня одержання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за 5 днів (не враховуючи час здавання справ та посади в разі тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою); військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), позбавленим військового звання за вироком суду, — до дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання, включно;

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), позбавленим військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, — до дня підписання відповідного наказу про позбавлення військового звання, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, — до дня виключення зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади (в межах установлених Міністром оборони України строків). При цьому з дня підписання наказу про позбавлення військового звання здійснюється виплата тільки посадового окладу та надбавки за вислугу років, але не більше ніж встановлений чинним законодавством строк здавання посади.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту, грошове забезпечення виплачується до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня закінчення строку контракту.

Грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби. Фото: Новини.LIVE

Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно

Речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що визначаються Наказом Міністерства Оборони України від 29.04.2016 р. № 232.

Така грошова компенсація виплачується всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби, крім строковиків та курсантів.

Для одержання компенсації необхідно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою, затвердженою Постановою Кабміну № 178 від 16 березня 2016 року. Довідка видається речовою службою військової частини, розраховується за вартістю майна станом на 1 січня поточного року.

Далі слід написати рапорт про компенсацію за неотримане речове майно, до якого додати оригінал довідки про його вартість. Підставою для виплати є наказ командира частини, який видається за результатом розгляду рапорту і в якому зазначається розмір грошової компенсації. Наказ є підставою для виплати коштів.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація виплачується рівними частками членам його сім’ї та утриманцям.

Члени сім’ї та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця подають за місцем його військової служби заяву про отримання грошової компенсації.

Грошова компенсація членам сім’ї та утриманцям загиблого виплачується у разі, коли заява надійшла протягом трьох років з дня смерті військовослужбовця або з дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим.

Одноразова грошова допомога військовим. Фото: armyinform.com.ua

Одноразова грошова допомога ― як отримати військовому

Після звільнення військові мають право на отримання 50% місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби.

Виплату отримують усі військовослужбовці крім строковиків, які звільняються зі служби за станом здоров’я. Також, виплату отримують військові за наявності вислуги 10 календарних років і більше, якщо вони звільняються:

за віком;

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

закінченням строку контракту;

у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину віком до 18 років.

Ще дві категорії військових можуть отримати виплату в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, за наявності вислуги 10 календарних років і більше:

офіцери, які проходять кадрову військову службу й звільняються за власним бажанням;

інші військовослужбовці (крім строковиків), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин.

У разі повторного звільнення з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби.

Одноразова грошова допомога. Фото: Міноборони

Одноразова грошова допомога мобілізованим

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються із служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.

Військовослужбовцям виплата допомоги здійснюється за період військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період із дня їх призову на відповідну військову службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували (за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні з військової служби не набули права на отримання грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в розмірі 25% чи 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби).

Військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, допомога не виплачується.

Допомога військовослужбовцям та резервістам не виплачується при:

звільненні зі служби за службовою невідповідністю;

позбавленні військового звання;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

також притягненням до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Грошова компенсація за невикористану відпустку ― хто отримує

Компенсація виплачується за всі невикористані дні основної щорічної відпустки та додаткової відпустки, у тому числі за минулі роки, незалежно від підстав звільнення.

Як розраховується компенсація за невикористану відпустку:

виходячи з посадового окладу;

виходячи з окладу за військовим званням;

враховуючи надбавку за вислугу років;

враховуючи щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою.

Для одержання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки слід звернутися з відповідним рапортом, у якому обов’язково вказати норму закону, що передбачає таку компенсацію таким категоріям:

учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

особам з інвалідністю внаслідок війни.

У разі отримання відмови у виплаті компенсації за невикористані дні додаткової відпустки особа, звільнена зі служби, має право звертатися з адміністративним позовом до суду.

Грошова компенсація військовим. Фото: google.com

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Усім військовим, крім строковиків, один раз на рік надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їхнього місячного грошового забезпечення. У 2023 році допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, включаються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

На яких підставах виплачується допомога для вирішення соціально-побутових питань:

смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;

поранення при виконанні завдань під час воєнного стану;

наявність інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім тих, хто здався в полон добровільно) чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми;

порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:

— онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хіміотерапія);

— захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, C;

— безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше ніж 30 днів поспіль) унаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Допомога виплачується за рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира, а командиру — наказу вищого командира за підпорядкованістю із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано минулого року, але не виключеним зі списків військової частини, у поточному році не надається.

Одноразові виплати курсантам

Курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, та військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі 8 посадових окладів, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — 12 посадових окладів.

Раніше, ми писали, як можна отримати статус учасника бойових дій та які документи для цього потрібні.

Нагадуємо, ми розповідали які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто.

Також ми повідомляли, як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комунальних послуг.