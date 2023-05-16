Единовременное пособие семьям погибших военных — когда выплату отменяют

Единовременные выплаты семьям погибших военных. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрена единовременная денежная помощь (ОДП) в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов. Однако существуют исключения, по которым выплату отменяют.

Об этом сообщили юристы общественной организации "Юридическая сотня" на Facebook-странице.

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В каких случаях ОДП не выплачивается

Единовременное пособие будет отменено, если гибель (смерть), ранение, увечье, контузия, заболевания, которые привели к инвалидности, являются следствием:

совершения уголовного или административного правонарушения;

состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийству (кроме случая доведения до самоубийства, установленного судом).

Также ОДП могут не выплатить в случае, если сведения для назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью были ложными.

Выплаты военным. Фото: google.com

На какие важные нюансы необходимо обратить внимание

Юристы отмечают, если лицо одновременно имеет право на единовременную денежную помощь по этому закону и единовременные денежные компенсации за вред жизни и здоровью, установленные другими актами, денежные суммы выплачиваются исключительно в порядке и размерах, определенных этим законом.

Если лицо уже получило денежную компенсацию за вред жизни и здоровью, установленный другим нормативно-правовым актом в размере меньшем, чем предусмотрено этим законом, на средства государственного бюджета выплачивается разница между суммой, определенной этим законом, и фактически полученной суммой.

Специалисты также отметили, что при ОДП членам семей погибших на войне военнослужащих назначается и выплачивается равными частями всем имеющим на нее право по личному заявлению или заявлению законных представителей.

В случае отказа одного из лиц от денежной помощи или если в течение 3 лет право не реализовано, его часть распределяется между другими лицами, обладающими таким правом.

Денежная помощь украинцам. Фото: google.com

Кто имеет право на ОДП в случае гибели военного

Право на получение ОДП имеют:

супруг погибшего/ой;

его/ее родители;

их несовершеннолетние дети или иждивенцы;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия и другие лица, находившиеся на содержании погибшего.

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