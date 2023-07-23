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Чому США тягнуть з наданням Україні ATACMS: інформація від Washington Post

23 липня 2023 09:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чому США тягнуть з наданням Україні ATACMS: інформація від Washington Post
Ракета ATACMS запущена з реактивної установки. Фото: alamy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В адміністрації президента США Джо Байдена досі "твердо" дотримуються позиції щодо постачання нашій країні далекобійних ракет ATACMS. Попри тиск американських посадовців та прохання української влади, вони відмовляються надати Києву таке озброєння.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на анонімних офіційних осіб Штатів.

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Позиція України

Відомо, що голова ОП Андрій Єрмак на Аспенському безпековому форумі наголосив, що в Україні чекають на ATACMS від США.

"Моя відповідь буде дуже простою. На цьому етапі це дуже чітко та зрозуміло. Ми потребуємо і чекаємо на рішення щодо ATACMS", — зазначив він.

Зазначається, що у Києві просили сотні ракет. 

Відмова Штатів

Своєю чергою посадовці США та чиновники оборонного відомства ознайомлені з цією проблемою. За їхніми словами, Білий дім не змінив своє рішення, там не проводилося жодних дискусій щодо надання Україні ATACMS впродовж кількох місяців, попри очікування людей.

"У Пентагоні вважають, що Київ має інші, більш нагальні потреби, ніж ATACMS, і стурбовані тим, що відправлення достатньої кількості в Україну, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно знизить готовність США до інших можливих конфліктів", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, у вівторок, 25 липня, Сполучені Штати Америки планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість — 400 мільйонів доларів.

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