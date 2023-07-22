У вівторок США оголосять новий пакет військової допомоги для України, — Reuters

Військовий з ПТРК Javelin. Фото: Wikipedia

У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати Америки планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість — 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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Нова допомога для України

Американські чиновники заявили, що в пакет увійдуть ракети ППО, наземна техніка та артилерія. США не включають касетні боєприпаси до цієї допомоги.

"До пакета входять кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкове озброєння, включаючи TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger", — розповіли офіційні особи.

Цей пакет військової допомоги стане 43 від США для України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, під час Aspen Security Forum радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван висловився про можливість постачання ракет ATACMS Україні. При цьому президент США Джо Байден обговорює постачання із президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Німеччина оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5.

Додамо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.