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Почему США тянут с предоставлением Украине ATACMS: информация от Washington Post

23 июля 2023 09:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Почему США тянут с предоставлением Украине ATACMS: информация от Washington Post
Ракета ATACMS запущена из реактивной установки. Фото: alamy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В администрации президента США Джо Байдена до сих пор "твердо" придерживаются позиции по поставкам нашей стране дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на давление американских чиновников и просьбу украинских властей, они отказываются предоставить Киеву такое вооружение.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на анонимных официальных лиц Штатов.

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Позиция Украины

Известно, что глава ОП Андрей Ермак на Аспенском форуме безопасности подчеркнул, что в Украине ждут ATACMS от США.

"Мой ответ будет очень прост. На этом этапе это очень четко и понятно. Мы нуждаемся и ждем решения относительно ATACMS", — отметил он.

В Киеве просили сотни ракет.

Отказ Штатов

В свою очередь чиновники США и чиновники оборонного ведомства ознакомлены с этой проблемой. По их словам, Белый дом не изменил свое решение, там не проводилось никаких дискуссий о предоставлении Украине ATACMS на протяжении нескольких месяцев, несмотря на ожидания людей.

"В Пентагоне считают, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и обеспокоены тем, что отправка достаточного количества в Украину, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно снизит готовность США к другим возможным конфликтам", — говорится в материале.

Напомним, во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты Америки планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость — 400 миллионов долларов.

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