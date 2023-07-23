Почему США тянут с предоставлением Украине ATACMS: информация от Washington Post
В администрации президента США Джо Байдена до сих пор "твердо" придерживаются позиции по поставкам нашей стране дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на давление американских чиновников и просьбу украинских властей, они отказываются предоставить Киеву такое вооружение.
Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на анонимных официальных лиц Штатов.
Позиция Украины
Известно, что глава ОП Андрей Ермак на Аспенском форуме безопасности подчеркнул, что в Украине ждут ATACMS от США.
"Мой ответ будет очень прост. На этом этапе это очень четко и понятно. Мы нуждаемся и ждем решения относительно ATACMS", — отметил он.
В Киеве просили сотни ракет.
Отказ Штатов
В свою очередь чиновники США и чиновники оборонного ведомства ознакомлены с этой проблемой. По их словам, Белый дом не изменил свое решение, там не проводилось никаких дискуссий о предоставлении Украине ATACMS на протяжении нескольких месяцев, несмотря на ожидания людей.
"В Пентагоне считают, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и обеспокоены тем, что отправка достаточного количества в Украину, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно снизит готовность США к другим возможным конфликтам", — говорится в материале.
Напомним, во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты Америки планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость — 400 миллионов долларов.