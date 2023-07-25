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Чому США зволікають із ATACMS для України: версія експерта

25 липня 2023 18:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому США зволікають із ATACMS для України: версія експерта
Бійці "Русского добровольческого корпуса". Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Позиція Сполучених Штатів Америки, які досі не надали Україні ракети ATACMS¸ може бути пов'язана із діями "Русского добровольческого корпуса", який на території Росії використовував західну зброю, передану ЗСУ. Крім того, на рішення Білого дому можуть впливати майбутні президентські вибори.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дії РДК як фактор

Коментуючи небажання США передавати Україні ATACMS, Дмитро Снєгирьов нагадав рейд "Русского добровольческого корпуса" на територію Росії. Під час цього рейду використовувалося американське, німецьке і бельгійське спорядження.

Тоді усі три країни, наголосив експерт, заявили, що не дозволяли передавати третій стороні отримане Україною озброєння.

"Виникає питання до ГУР МО - у чию голову прийшла ця "прекрасна" ідея, передати формально незалежним від ЗСУ підрозділам західну техніку", — зазначив Снєгирьов.

Ситуація між США та Україною

Ця історія, припустив експерт, могла вплинути на темпи передачі Україні іншого озброєння.

"У свій час, під час дебальцевської операції, у руки росіян потрапила новітня американська система контрбатарейної боротьби, причому навіть не розпакована. Нікому навіть на думку не спало підірвати чи знищити її. Це спровокувало величезний скандал, який намагалися мінімізувати в Україні", — нагадав Дмитро Снєгирьов.

Через це, заявив експерт, США поставили на паузу постачання Україні новітніх технологій.

Крім того, нагадав Снєгирьов, одним із факторів можуть бути президентські вибори у США, які заплановані на осінь 2024 року.

Втім, після вільнюського саміту НАТО уже можна говорити про планування військово-технічної співпраці Заходу з Україною на десятиліття уперед. "Недаремно ж президент США згадав про ізраїльський досвід", — підкреслив експерт.

Зважаючи на попередній досвід

Ще одним чинником, який може вплинути на рішення США надати Україні ракети ATACMS, може стати успішне використання тих далекобійних ракет, які ЗСУ отримали від Британії та Франції – Storm Shadow та SCALP.

Дмитро Снєгирьов нагадав, що після того, як Захід переконався у більш ніж успішному використанні ПЗРК Javelin (коефіцієнт ураження перевищив навіть стандарти НАТО) – Україна почала отримувати системи ППО малої і середньої дії.

"Подивилися, що ми опанували ті системи — перейшли до Patriot'ів. Так діє власне механізм надання допомоги. Зброю дають тому, хто вміє її використовувати, причому ефективно", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE заявив, що використання ракет ATACMS може знищити російську військову логістику на усій окупованій території України, включно із Кримським півостровом.

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