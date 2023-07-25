Почему США медлят с ATACMS для Украины: версия эксперта

Бойцы "Русского добровольческого корпуса". Фото: Telegram-канал РДК

Позиция Соединенных Штатов Америки, до сих пор не предоставившая Украине ракеты ATACMS, может быть связана с действиями "Русского добровольческого корпуса", который на территории России использовал западное оружие, переданное ВСУ. Кроме того, на решение Белого дома могут повлиять будущие президентские выборы.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Действия РДК как фактор

Комментируя нежелание США передавать Украине ATACMS, Дмитрий Снегирев напомнил рейд "Русского добровольческого корпуса" на территорию России. Во время этого рейда использовалось американское, германское и бельгийское снаряжение.

Тогда все три страны, подчеркнул эксперт, заявили, что не разрешали передавать третьей стороне полученное Украиной вооружение.

"Возникает вопрос в ГУР МО — в чью голову пришла эта "прекрасная" идея передать формально независимым от ВСУ подразделениям западную технику", — отметил Снегирев.

Ситуация между США и Украиной

Эта история, предположил эксперт, могла повлиять на темпы передачи Украине другого вооружения.

"В свое время, во время дебальцевской операции, в руки россиян попала новейшая американская система контрбатарейной борьбы, причем даже не распакованная. Никому даже в голову не пришло взорвать или уничтожить ее. Это спровоцировало огромный скандал, который пытались минимизировать в Украине", — напомнил Дмитрий Снегирев.

Поэтому, заявил эксперт, США поставили на паузу поставки Украине новейших технологий.

Кроме того, напомнил Снегирев, одним из факторов могут быть президентские выборы в США, запланированные на осень 2024 года.

Впрочем, после вильнюсского саммита НАТО уже можно говорить о планировании военно-технического сотрудничества Запада с Украиной на десятилетие вперед. "Не зря же президент США упомянул об израильском опыте", — подчеркнул эксперт.

Учитывая предыдущий опыт

Еще одним фактором, который может повлиять на решение США предоставить Украине ракеты ATACMS, может стать успешное использование тех дальнобойных ракет, которые получили ВСУ от Британии и Франции — Storm Shadow и SCALP.

Дмитрий Снегирев напомнил, что после того, как Запад убедился в более чем успешном использовании ПЗРК Javelin (коэффициент поражения превысил даже стандарты НАТО) Украина начала получать системы ПВО малого и среднего действия.

"Посмотрели, что мы овладели этими системами — перешли к Patriot'ам. Так действует собственно механизм оказания помощи. Оружие дают тому, кто умеет его использовать, причем эффективно", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE заявил, что использование ракет ATACMS может уничтожить российскую военную логистику на всей оккупированной территории Украины, включая Крымский полуостров.