Почему США медлят с ATACMS для Украины: версия эксперта
Позиция Соединенных Штатов Америки, до сих пор не предоставившая Украине ракеты ATACMS, может быть связана с действиями "Русского добровольческого корпуса", который на территории России использовал западное оружие, переданное ВСУ. Кроме того, на решение Белого дома могут повлиять будущие президентские выборы.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Действия РДК как фактор
Комментируя нежелание США передавать Украине ATACMS, Дмитрий Снегирев напомнил рейд "Русского добровольческого корпуса" на территорию России. Во время этого рейда использовалось американское, германское и бельгийское снаряжение.
Тогда все три страны, подчеркнул эксперт, заявили, что не разрешали передавать третьей стороне полученное Украиной вооружение.
"Возникает вопрос в ГУР МО — в чью голову пришла эта "прекрасная" идея передать формально независимым от ВСУ подразделениям западную технику", — отметил Снегирев.
Ситуация между США и Украиной
Эта история, предположил эксперт, могла повлиять на темпы передачи Украине другого вооружения.
"В свое время, во время дебальцевской операции, в руки россиян попала новейшая американская система контрбатарейной борьбы, причем даже не распакованная. Никому даже в голову не пришло взорвать или уничтожить ее. Это спровоцировало огромный скандал, который пытались минимизировать в Украине", — напомнил Дмитрий Снегирев.
Поэтому, заявил эксперт, США поставили на паузу поставки Украине новейших технологий.
Кроме того, напомнил Снегирев, одним из факторов могут быть президентские выборы в США, запланированные на осень 2024 года.
Впрочем, после вильнюсского саммита НАТО уже можно говорить о планировании военно-технического сотрудничества Запада с Украиной на десятилетие вперед. "Не зря же президент США упомянул об израильском опыте", — подчеркнул эксперт.
Учитывая предыдущий опыт
Еще одним фактором, который может повлиять на решение США предоставить Украине ракеты ATACMS, может стать успешное использование тех дальнобойных ракет, которые получили ВСУ от Британии и Франции — Storm Shadow и SCALP.
Дмитрий Снегирев напомнил, что после того, как Запад убедился в более чем успешном использовании ПЗРК Javelin (коэффициент поражения превысил даже стандарты НАТО) Украина начала получать системы ПВО малого и среднего действия.
"Посмотрели, что мы овладели этими системами — перешли к Patriot'ам. Так действует собственно механизм оказания помощи. Оружие дают тому, кто умеет его использовать, причем эффективно", — подчеркнул эксперт.
Напомним, что Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE заявил, что использование ракет ATACMS может уничтожить российскую военную логистику на всей оккупированной территории Украины, включая Крымский полуостров.