Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Почему США медлят с ATACMS для Украины: версия эксперта arrow

Почему США медлят с ATACMS для Украины: версия эксперта

25 июля 2023 18:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему США медлят с ATACMS для Украины: версия эксперта
Бойцы "Русского добровольческого корпуса". Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Позиция Соединенных Штатов Америки, до сих пор не предоставившая Украине ракеты ATACMS, может быть связана с действиями "Русского добровольческого корпуса", который на территории России использовал западное оружие, переданное ВСУ. Кроме того, на решение Белого дома могут повлиять будущие президентские выборы.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Действия РДК как фактор

Комментируя нежелание США передавать Украине ATACMS, Дмитрий Снегирев напомнил рейд "Русского добровольческого корпуса" на территорию России. Во время этого рейда использовалось американское, германское и бельгийское снаряжение.

Тогда все три страны, подчеркнул эксперт, заявили, что не разрешали передавать третьей стороне полученное Украиной вооружение.

"Возникает вопрос в ГУР МО — в чью голову пришла эта "прекрасная" идея передать формально независимым от ВСУ подразделениям западную технику", — отметил Снегирев.

Ситуация между США и Украиной

Эта история, предположил эксперт, могла повлиять на темпы передачи Украине другого вооружения.

"В свое время, во время дебальцевской операции, в руки россиян попала новейшая американская система контрбатарейной борьбы, причем даже не распакованная. Никому даже в голову не пришло взорвать или уничтожить ее. Это спровоцировало огромный скандал, который пытались минимизировать в Украине", — напомнил Дмитрий Снегирев.

Поэтому, заявил эксперт, США поставили на паузу поставки Украине новейших технологий.

Кроме того, напомнил Снегирев, одним из факторов могут быть президентские выборы в США, запланированные на осень 2024 года.

Впрочем, после вильнюсского саммита НАТО уже можно говорить о планировании военно-технического сотрудничества Запада с Украиной на десятилетие вперед. "Не зря же президент США упомянул об израильском опыте", — подчеркнул эксперт.

Учитывая предыдущий опыт

Еще одним фактором, который может повлиять на решение США предоставить Украине ракеты ATACMS, может стать успешное использование тех дальнобойных ракет, которые получили ВСУ от Британии и Франции — Storm Shadow и SCALP.

Дмитрий Снегирев напомнил, что после того, как Запад убедился в более чем успешном использовании ПЗРК Javelin (коэффициент поражения превысил даже стандарты НАТО) Украина начала получать системы ПВО малого и среднего действия.

"Посмотрели, что мы овладели этими системами — перешли к Patriot'ам. Так действует собственно механизм оказания помощи. Оружие дают тому, кто умеет его использовать, причем эффективно", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE заявил, что использование ракет ATACMS может уничтожить российскую военную логистику на всей оккупированной территории Украины, включая Крымский полуостров.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз