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Чому Україна не розробляла власні ракети: пояснення депутата з нацбезпеки

21 серпня 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Україна почала розробку ракетної програми: ексклюзивні подробиці
Ракети. Фото: РНБО
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наразі в Україні розробляється ракетна програма, однак її деталі мають залишитися невідомими.

Загалом Україна має мати зброю стримування, щоби РФ розуміла: на кожен її удар їхніми ракетами вона отримуватиме відповідь на глибину проникнення хоч до Владивостоку.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Ракети — це високотехнологічна зброя, яка потребує часу на розробку. Наразі ракетна програма розробляється, але в деталі я вдаватися не буду. Україна має мати зброю стримування, щоби відповідати на кожен удар РФ аж до Владивостоку і вона має про це знати", — сказав Чернєв.

На уточнення журналістки, чому в Україні до війни не розроблялися ракетні програми, Чернєв дав декілька відповідей. Зокрема, послався на договір щодо обмеження ракет середньої дальності, підписантами якої були США і РФ. Він діяв до недавнього часу. 

"Ми мали або посваритися із нашими партнерами, наприклад США або ж переконувати їх, що до 24 лютого 2022 року було нереально. Нам би розповідали, що ракети провокуватимуть РФ. Одним словом, були б обережні там, де мали б проявити сміливість. Зараз цієї угоди вже немає, а у нас є нагальні проблеми, які маємо вирішувати з допомогою такої зброї. Тому питань з боку наших партнерів до нас бути не повинно", — уточнив депутат.

Нагадаємо за даними керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, в ніч проти 15 серпня російські терористи завдали масованої атаки по Україні, випустивши, зокрема, ракети Х-101. Даний вид озброєння росіяни виготовили цього року, у складі яких є іноземні мікросхеми.

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