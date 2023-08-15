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Єрмак: ракети, які випустила РФ по Україні вночі, містять іноземні мікросхеми

15 серпня 2023 16:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Єрмак: ракети, які випустила РФ по Україні вночі, містять іноземні мікросхеми
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 15 серпня російські терористи завдали масованої атаки по Україні, випустивши, зокрема, ракети Х-101. Даний вид озброєння росіяни виготовили цього року, у складі яких є іноземні мікросхеми. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Відтак, Єрмак нагадав, що РФ обходить західні санкції і виготовляє озброєння з іноземними складовими. 

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем", — каже Єрмак. 

За словами Андрія Єрмака, партнери України працюють з виробниками і постачальниками мікросхем. Однак, наголошує, що санкції проти країни-терориста потрібно посилювати для того, щоб вона не могла отримувати критичні компоненти для виготовлення ракет. 

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Повідомлення Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська жорстоко атакували Україну в ніч проти 15 серпня. В Офісі Президента України сказали, що регулярні обстріли з боку РФ є доказом нелюдської сутності окупантів.

Додамо, що 15 серпня 2023 року військові Росії запустили в Україну 28 ракет з повітря та з моря. При цьому українські захисники змогли збити 16 крилатих ракет.

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