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Почему Украина не разрабатывала собственные ракеты: объяснение депутата по нацбезопасности

21 августа 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина начала разработку ракетной программы: эксклюзивные подробности
Ракеты. Фото: СНБО
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В Украине разрабатывается ракетная программа, однако ее детали должны остаться неизвестными.

В общем, Украина должна иметь оружие сдерживания, чтобы РФ понимала: на каждый ее удар ракетами она будет получать ответ на глубину проникновения хоть lо Владивостокf.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

"Ракеты — это высокотехнологичное оружие, которое требует времени на разработку. В настоящее время ракетная программа разрабатывается, но в детали я вдаваться не буду. Украина должна иметь оружие сдерживания, чтобы отвечать на каждый удар РФ вплоть до Владивостока и она должна об этом знать", — сказал Чернев.

На уточнение журналистки, почему в Украине до войны не разрабатывались ракетные программы, Чернев дал несколько ответов. В частности, сослался на договор по ограничению ракет средней дальности, подписантами которого были США и РФ. Он действовал до недавнего времени.

"Мы должны были или поссориться с нашими партнерами, например со США или убеждать их, что до 24 февраля 2022 года было нереально. Нам бы рассказывали, что ракеты будут провоцировать РФ. Одним словом, были бы осторожны там, где должны проявить смелость. Сейчас этого соглашения уже нет, а у нас есть неотложные проблемы, которые должны решаться с помощью такого оружия. Поэтому вопросов со стороны наших партнеров к нам быть не должно", — уточнил депутат.

Напомним по данным руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в ночь на 15 августа российские террористы нанесли массированную атаку по Украине, выпустив, в частности, ракеты Х-101. Данный вид вооружения россияне изготовили в этом году, в составе которых есть иностранные микросхемы.

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