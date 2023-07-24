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Чому заарештували Гіркіна і що з ним буде далі: прогноз

24 липня 2023 20:27
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Гіркіна-Стрєлкова заарештували і помістили в СІЗО: подробиці
Військовий злочинець Ігор Гіркін. Фото: РосЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Російського військового злочинця Ігоря Гіркіна заарештували через його особисту критику глави РФ Володимира Путіна. Це стало червоною ганчіркою. Найімовірніше, Гіркін проведе під арештом до суду. А що з ним буде далі  поки що невідомо.

Про це Новини.LIVE сказав адвокат, радник з питань комунікації російської опозиції та Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

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За його словами, якийсь час Гіркіна терпіли, і певною мірою він та його критика були навіть вигідні Кремлю. Адже Путін міг сказати, що ось у нас є така опозиція, яка теж за війну, але у жорсткіших проявах.

Але після бунту керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було вирішено прибрати можливість консолідації незадоволених військових навколо Гіркіна. Мовляв, нехай подумає, "як правильно висловлюватися на адресу керівництва країни".

Олексій Барановський
Олексій Барановський. Фото: Олексій Барановський

"Спочатку Гіркін, як і Пригожин, критикував методи ведення війни російським Генштабом. Але коли він почав жорстко нападати на царя, це стало реальною червоною лінією. Поки ти на Путіна не стрибаєш, можна бути критично налаштованим. А ось критикувати царя — це реальна червона лінія, яку Гіркіну не вибачили", — уточнив Барановський.

За його словами, до суду Гіркін перебуватиме під арештом. Нагадаємо, його помістили до СІЗО Лефортово. Остаточного рішення щодо його подальшого перебування ще не прийнято.

"У Росії дуже рідко змінюють запобіжний захід. Якщо відразу вирішили посадити — він сидітиме як мінімум до кінця. А ось що дадуть на суді — питання. Можуть, як Навальному, нескінченно продовжувати і додавати нові терміни. Але наврядчи Гіркін настільки ж неприємний для Кремля, як Навальний. Думаю, це питання", — припустив Барановський.

Заяви Гіркіна свідчать про розбрат у силових структурах Росії
Військовий злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков. Фото: РосЗМІ

Опозиціонер також підтвердив одну з версій про заступництво Гіркіна російською ФСБ. При цьому Барановський наголосив, що ця структура неоднорідна: хтось міг і покривати, а хтось навпаки хотів вислужитися перед Путіним та начальством.

"Арешт Гіркіна показав, що у нього немає захисту. З його 800 тисяч передплатників до суду прийшло може бути людина 20-30. І то їх швидко розігнали. У сучасній Росії політична вага тільки у тих, у кого є озброєні люди. А змінити режим у Росії може тільки збройне повстання, яке й готує Легіон "Свобода Росії", — підсумував Барановський.

Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), арешт колишнього голови бойовиків армії "ДНР" Ігоря Гіркіна, ймовірно, є "публічним проявом зміни балансу сил поміж угрупованнями Кремля". Також це може завдати шкоди ФСБ, де й служив Гіркін.

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