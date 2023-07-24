Гиркин-Стрелков арестован и помещен в СИЗО: подробности

Военный преступник Игорь Гиркин. Фото: РосСМИ

Российского военного преступника Игоря Гиркина арестовали из-за его личной критики главы РФ Владимира Путина. Это стало красной тряпкой. Скорее всего, Гиркин проведет под арестом до суда. А что с ним будет дальше – пока неизвестно.

Об этом Новини.LIVE сказал адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

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По его словам, какое-то время Гиркина терпели и в какой-то мере он и его критика были даже выгодны Кремлю. Ведь Путин мог сказать, что вот у нас есть такая оппозиция, которая тоже за войну, но в более жестких проявлениях.

Но после бунта руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, было решено убрать возможность консолидации недовольных военных вокруг Гиркина. Мол, пускай, посидит подумает, "как правильно высказываться в адрес руководства страны".

Алексей Барановский. Фото: Алексей Барановский

"Сначала Гиркин, как и Пригожин, критиковал методы ведения войны российским Генштабом. Но когда он начал жестко нападать на царя – это стало реальной красной линией. Пока ты на Путина не прыгаешь — можно быть критически настроенным. А вот критиковать царя – это реальная красная линия, которую Гиркину не простили", — уточнил Барановский.

По его словам, до суда Гиркин будет находиться под арестом. Напомним, его поместили в СИЗО Лефортово. Окончательного решения по его дальнейшему пребыванию — еще не принято.

"В России очень редко меняют меру пресечения. Если сразу же решили посадить – он будет сидеть как минимум до конца. А вот что дадут на суде — вопрос. Могут как Навальному бесконечно продлевать и добавлять новые сроки. Но вряд ли Гиркин настолько же неприятен для Кремля, как Навальный. Думаю, этот вопрос решается", – предположил Барановский.

Военный преступник Игорь Гиркин-Стрелков. Фото: РосСМИ

Оппозиционер также подтвердил одну из версий о покровительстве Гиркина российской ФСБ. При этом Барановский подчеркнул, что данная структура неоднородная: кто-то мог и покрывать, а кто-то наоборот хотел выслужиться перед Путиным и начальством.

"Арест Гиркина показал, что у него нет защиты. Из его 800 тысяч подписчиков к суду пришло может быть человек 20-30. И то их быстро разогнали. В современной России политический вес только у тех, у кого есть вооруженные люди. А изменить режим в России может только вооруженное восстание, которое и готовит Легион "Свобода России". Это поход на Москву и смещение Путина силовым путем", — подытожил Барановский.

Напомним, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), арест бывшего главы боевиков армии "ДНР" Игоря Гиркина, вероятно, является "публичным проявлением изменения баланса сил между группировками Кремля". Также это может нанести ущерб ФСБ, где Гиркин нес службу.