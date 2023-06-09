Чому ЗСУ не зайшли у Крим до кінця весни, як прогнозував Буданов: пояснення ГУР

Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

У Головному управлінні розвідки пояснили, чому українські Збройні Сили не зайшли у Крим до кінця весни цього року, як прогнозував очільник української розвідки Кирило Буданов.

Представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю виданню "Українська правда" повідомив причини, чому прогнози Буданова не справдилися.

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"Ми говоримо про сценарії. Зрозуміло, що сценарії можуть використовуватися різні та коригуватися. Це ж не ставка в букмекерській конторі та не відривний календар на стіні", — сказав представник ГУР Андрій Юсов.

При цьому він заявив, що Україна неодмінно поверне Крим. Точні дати називати не став, але припустив, що ще буде тепло.

"Україна, безумовно, поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими", — сказав він.

Буданов про повернення Криму

Жовтень 2022 року : Буданов тоді казав про звільнення півострова військовим способом.

: Буданов тоді казав про звільнення півострова військовим способом. Травень 2023 року: Буданов заявив, що він мріє приїхати до Криму після перемоги нашої держави. Хотів саме у Севастополь, адже там пройшло його дитинство.

Нагадаємо, за даними української розвідки, після звірств росіян на Каховській ГЕС, ворог готує чергову провокацію, проте вже на своїй території. За традицією, звинуватити у всьому окупанти збираються Україну.