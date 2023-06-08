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Розвідка попереджає, що Росія готує новий теракт проти України, — ЗМІ

8 червня 2023 23:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Розвідка попереджає, що Росія готує новий теракт проти України, — ЗМІ
Російський окупант на фоні палаючого будинку в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За даними української розвідки, після звірств росіян на Каховській ГЕС, ворог готує чергову провокацію, проте вже на своїй території. За традицією, звинуватити у всьому окупанти збираються Україну.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в ГУР.

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Як розповіли джерела в українській розвідці, Росія планує здійснити черговий терористичний акт на своїй території і обрала для цього газотранспортну систему. 

УП зазначає, що міністерство палива та енергетики України дізналося про значне зниження тиску в компресорних станціях магістральних газогонів, якими Росія транспортує природний газ до Європи через українську ГТС в межах укладеного в грудні 2019 року контракту на транзит.

Зазначається, що з 7 червня 2023 року вихідний тиск у компресорній станції "Курськ" магістрального газопроводу (МГ) "Єлець-Курськ-Кривий Ріг" впав більш ніж втричі: з 63,3 до 19,4 кгс/см².

Майже тотожні показники падіння тиску зафіксовані й на вході та виході компресорної станції "Курськ" магістрального газопроводу "Прогрес".

У розвідці вважають, що такі небезпечні "забави" з тиском можуть свідчити про те, що РФ готує черговий теракт на магістральних газопроводах чи інших газових об'єктах, аби звинуватити у наслідках Україну.  

"Вочевидь, відповідний намір держави-терориста націлений на те, щоб посіяти недовіру між Україною і нашими західними партнерами та відвернути увагу від злочинного підриву Росією Каховської ГЕС", — повідомляє анонімне джерело з ГУР.

 Нагадаємо, декілька днів тому голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські окупаційні війська готують провокацію на заводі "Кримський титан" в Армянську. Можливий вибух на хімзаводі позначиться не тільки на українцях, а зачепить і мешканців Росії та Туреччини.

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