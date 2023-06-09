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Почему ВСУ не зашли в Крым до конца весны, как прогнозировал Буданов: объяснение ГУР

9 июня 2023 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Почему ВСУ не зашли в Крым до конца весны, как прогнозировал Буданов: объяснение ГУР
Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Главном управлении разведки объяснили, почему украинские Вооруженные Силы не зашли в Крым до конца весны этого года, как прогнозировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Представитель ГУР Андрей Юсов в интервью изданию "Украинская правда" сообщил причины, почему прогнозы Буданова не оправдались.

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"Мы говорим о сценариях. Понятно, что сценарии могут использоваться разные и корректироваться. Это ведь не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене", — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

При этом он заявил, что Украина обязательно вернет Крым. Точные дать называть не стал, но предположил, что еще будет тепло.

"Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", — сказал он.

Буданов о возвращении Крыма

  • Октябрь 2022 года: Буданов тогда говорил об освобождении полуострова военным способом.
  • Май 2023 года: Буданов заявил, что он мечтает приехать в Крым после победы нашего государства. Хотел именно в Севастополь, ведь там прошло его детство.

Напомним, по данным украинской разведки, после зверств россиян на Каховской ГЭС враг готовит очередную провокацию, однако уже на своей территории. По традиции, обвинить во всем оккупанты собираются Украину.

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