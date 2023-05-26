Чорні Запорожці показали, як знищують російських окупантів

Військовослужбовець 72-ої бригади імені Чорних Запорожців. Фото: Facebook-сторінка бригади

Українські воїни із бригади імені Чорних Запорожців успішно знищують російських окупантів. Цей підрозділ займається ліквідацією загарбників на Донеччині.

Відео із успішною роботою українських захисників з’явилося на Facebook-сторінці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців тримає оборону від російських загарбників на одній із найважчих ділянок фронту.

Так, українські воїни успішно виконують завдання зі знищення російських окупантів на території Донецької області, зокрема, в районі Вугледара.

Відео успішного знищення ворога

Чорні Запорожці продемонстрували одну із операцій зі знищення російських окупантів.

Відеозапис із ліквідацією вояків окупаційного контингенту на території України з’явилося на Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, 2022 року Чорні Запорожці звільнили від російської окупації декілька населених пунктів Донецької області.