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Черные Запорожцы показали, как уничтожают российских оккупантов

26 мая 2023 12:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Черные Запорожцы показали, как уничтожают российских оккупантов
Военнослужащий 72-й бригады имени Черных Запорожцев. Фото: Facebook-страница бригады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские воины из бригады имени Черных Запорожцев успешно уничтожают российских оккупантов. Это подразделение занимается ликвидацией захватчиков в Донецкой области.

Видео с успешной работой украинских защитников появилось на Facebook-странице 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев держит оборону от российских захватчиков на одном из самых трудных участков фронта.

Так, украинские воины успешно выполняют задачи по уничтожению российских оккупантов на территории Донецкой области, в частности, в районе Угледара.

Видео успешного уничтожения врага

Черные Запорожцы продемонстрировали одну из операций по уничтожению российских оккупантов.

Видеозапись с ликвидацией военнослужащих оккупационного контингента на территории Украины появилась на Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, в 2022 году Черные Запорожцы освободили от российской оккупации несколько населенных пунктов Донецкой области.

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