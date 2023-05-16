Українські захисники знищили майже 200 тисяч російських окупантів, — Генштаб

Українські війська завдають чергового удару по ворогу. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб, в загальному за час війни росіяни втратили майже 200 тисяч військових. Крім того, загарбники в останні дні продовжують втрачати велику кількість артилерійських систем.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані окупанти

За 15 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 520 російських загарбників.

Крім того, росіяни втратили три танки, 12 бронемашин, 13 артилерійських систем і 12 безпілотників різних типів.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано;

танків — 3 762 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7 348 (+12) од.;

артилерійських систем — 3 150 (+13) од.;

РСЗВ — 562 (+0) од.;

засобів ППО — 316 (+0) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 732 (+12) од.;

крилатих ракет — 973 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 048 (+14) од.;

спеціальної техніки — 410 (+3) од.

Втрати російської армії на 16 травня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в попередні дні також було зафіксовано велику кількість успішно знищених артилерійських систем російської армії.

Так, 13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.

11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії.

А 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів.